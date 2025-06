Un concursante de Gran Hermano abandonará la casa mañana.

Gran Hermano es el programa más visto de la televisión argentina y por eso antes de cada gala de eliminación se suelen hacer muchas encuestas en las redes sociales con repercusión. De ese modo sucedió recientemente con la gran cantidad de votos que tuvieron los posteos sobre el programa de mañana 2 de junio.

Este lunes un concursante abandonará la competencia de Gran Hermano y los nominados son Sandra, Selva, Juan Pablo, Ulises, Katia y Eugenia. Entre ellos está el próximo eliminado y en las encuestas de Twitter se pudo ver quién es el más propenso a perder en la gala de eliminación.

El panelista y exparticipante del reality show hizo una encuentra en su cuenta y obtuvo como resultado que Selva es la candidata máxima a irse, con el 60% de los votos de la gente. Al mismo tiempo, le sigue Sandra con el 25. Por su parte, el periodista Fede Bongiorno dio a conocer en su encuesta que Selva fue la más votada también, a quien le siguieron Sandra con un 29, Katia con el 28, Eugenia con el 20, Juan Pablo con el 17 y Ulises con el 10.

Cómo votar en Gran Hermano 2025

A través del QR en pantalla: durante las transmisiones en vivo, un código QR aparece en pantalla. Escanearlo con un celular permite acceder al sistema de votación oficial y registrar el voto de manera gratuita. En la página oficial: ingresando a GHargentina.com.ar, se puede seleccionar al participante que se busca eliminar. Este método también es gratuito y fácil de usar. Por mensaje de texto (SMS): este método tradicional sigue vigente y es una opción rápida para aquellos que no puedan utilizar las alternativas digitales. Para votar mediante SMS:

Cómo votar por SMS

Responder al mensaje automático con el nombre del participante nominado que se quiere eliminar. Confirmar el voto enviando "SI" como respuesta final.

Gran Hermano.

La palabra de Marley sobre la conducción de Santiago del Moro

"Yo he ido al programa de él, al Millonario (Quién quiere ser millonario) […] Él, cuando pasó a Telefe me dijo ‘paso a Telefe’, le di la bienvenida. Y yo he ido a su programa, pero más de esa relación no he tenido", comentó Marley en alusión a Del Moro. "Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo", siguió, sutil. En el mismo sentido, Marley agregó: "Pero tiene esas cosas que, yo fui, me senté ahí, pero no sé si se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, capaz que se había enojado".

La palabra de Andy Kusnetzoff sobre su regreso a la Telefe

Kusnetzoff habló con LAM a su regreso a Telefe y soltó: "Puede ser que vuelva antes de fin de año. Estamos hablando, vamos a ver. Nunca me quedé tanto en un lugar cómodo. Yo voy y vengo. Si vos no desgastás un formato, siempre podés volver". Para cerrar, el presentador reflexionó: "Una buena historia siempre se puede hacer, no necesariamente con famosos, sino con buenos invitados que tengan algo para contar".