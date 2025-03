Un famoso actor español explotó contra Javier Milei en vivo: "Lo peor que pudo pasarle a Argentina"

Javier Milei fue criticado por un actor español de Netflix.

Javier Milei volvió a ser criticado por sus declaraciones con tintes fascistas en sus discursos, esta vez por un famoso actor español. El artista en cuestión dialogó con un programa de El Trece como entrevistado y fue allí que propulsó sus opiniones sobre lo que la asunción del libertario significa para Argentina.

Se trata de Raúl Tejón, miembro de la exitosa serie disponible en Netflix, Machos Alfa. El actor no solo cuestionó a Milei por sus dichos de odio hacia la comunidad LGBT+, los feminismos y más minorías sociales, sino que también habló del desmantelamiento del aparato estatal en el país y las afecciones de esa medida en la vida de la gente.

"Yo creo que el señor Milei es lo peor que le pudo pasar a Argentina. Está desmantelando servicios públicos, está prohibiendo que la gente trans pueda acceder a tratamientos, está destrozando y desmantelando todo un estado de bienestar", comentó Tejón, en diálogo como Pampito Perelló y Matías Vázquez, conductores de Puro Show. El primero, por su parte, trató de defender a Milei al decir: "Lo que pasa es que vos no sabés lo que vivimos antes".

Sin quedarse callado, el actor se mantuvo firme en su postura y soltó: "Yo conozco la historia argentina, sé lo que es el kirchnerismo, también sé que el kirchnerismo está agotado. El señor Javier Milei tiene ideas que son absolutamente fascistas. Y frente al fascismo lo único que se puede hacer es pararlo. La paradoja de la tolerancia: no todas las opiniones son válidas. Aquellas que van en contra de los derechos fundamentales de las personas no son opiniones válidas".

Javier Milei.

"Podemos ponerlo todo en claros y oscuros. Es una cuestión de que hay derechos fundamentales, como la educación, la sanidad pública y universal a la que todos debemos tener acceso", agregó Tejón. Y cerró: "Acá y allá, Milei tiene opiniones fascistas. No estoy diciendo que lo sea, pero sus opiniones lo son".

La palabra de Viviana Canosa sobre Javier Milei

La conductora Viviana Canosa dio su opinión sobre la gestión de Javier Milei y marcó sus diferencias con el libertario, en diálogo con Gente. “Lo que me pasa a mí es lo que le pasa al que votó a Milei por no votar a Sergio Massa, pero tampoco le gusta Milei. Mi mejor amigo es gay, lo votó a Milei y no le gusta lo que el presidente dijo en Davos. Terminó yendo a una marcha, como nunca antes. Ese tipo que lo eligió es el que hoy dice que no se siente representado. El Presidente ataca a los artistas. Yo hice una clara campaña por Patricia Bullrich. Entonces, ¿por qué si critico a este gobierno me dicen que quiero que vuelva el kirchnerismo? Lo peor que nos puede pasar es tener miedo en opinar. Yo estoy en contra de lo que pasó con las cripto y no soy ‘kuka’ por eso”, soltó la periodista.