Un ex Gran Hermano anunció que se casa y dejó a todos sin palabras

Un exparticipante de Gran Hermano anunció que se va a casar: de quién se trata.

Gran Hermano (Telefe) es uno de los reality shows más vistos desde hace años y la edición 2022 no fue la excepción. Gracias al cariño que los participantes le generaron al público, el programa alcanzó un alto número de rating, y hasta el día de hoy, varios tienen su lugar en los medios y continúan en contacto con sus fanáticos a través de sus redes sociales. Durante las últimas horas, uno de ellos sorprendió a todos sus seguidores al anunciar por Instagram la sorpresiva noticia de que contraerá matrimonio muy pronto.

Dentro de la casa de Gran Hermano se formaron varias parejas: Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga; Juliana Díaz y Maximiliano Giudici; Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis y Thiago Medina. Sin embargo, no se trata de ninguna de las parejas mencionadas, sino de un participante que encontró el amor tras su salida de la casa.

Juan Reverdito, el taxista de 42 años, es quien hizo el inesperado anuncio en sus redes sociales. A través de una historia de Instagram, en la que aparece abrazado a una mujer, el ex "hermanito" anunció su futura boda. "Cuando encontrás a la persona perfecta. Te amo", escribió, junto a un emoji de un corazón rojo.

"Me mataste. Siii quierooo. Te amo con mi vida mi amor", le respondió la joven. Más tarde, el periodista Guillermo Barrios dio a conocer en sus redes sociales que la ceremonia será a comienzos del próximo año. "Juan Reverdito y Celeste se casan el 14 de febrero de 2024", publicó Barrios.

Historia subida por Juan Reverdito.

Juan Reverdito apuntó contra Walter "Alfa" tras la polémica con Maxi Giudici

Semanas atrás, Juan Reverdito protagonizó un fuerte escándalo con Walter "Alfa" Santiago, quien cuestionó si la internación de Maxi Giudici había sido real. El taxista estuvo presente en Mañanísima (Ciudad Magazine) e hizo un furioso descargo contra su compañero. "Me tiene las pelotas por el piso. Yo no tengo la obligación de sentir dolor porque un pibe, este u otro, se tomó dos pastillas para entrar al 'Bailando' o porque lo dejó la novia... Una persona que tiene un intento de suicidio y que está al borde de la muerte, no está pidiendo a las 12 horas para entrar al Bailando porque esa es la solución de su vida", manifestó.

Además, aseguró que "Alfa" lo contacta todo el tiempo. "Me manda mensajes, audios... me cansaste, no solamente me escribís a mi número, que jamás se lo di... sino que también me manda mensajes y me bloquea...", detalló. "Yo por el tema de Maxi, dije 'el pibe la está pasando mal'. No es por quedar bien ni nada. Te das cuenta de la clase de persona que es Alfa. Yo los mensajes ni se los contesto. Me da lástima en serio y no puedo creer que le sigan dando pantalla a este tipo", concluyó.

Acto seguido, mostró el audio que "Alfa" le mandó por privado. "Che, tachero, dejá de hablar de mí. Te lo pido por favor. Seguí con el tacho, con tu programa que te va lindo y dejate de romper los huevos, boludo", se lo escucha decir. "Él me bloqueó. Me manda mensajes y me bloquea. Quiero saber si tiene tantos huevos para decirme las cosas en la cara. Me pudrió, basta. Aparte dice 'tachero'. ¿Cuál es el problema que tiene con los tacheros? Está discriminando a los taxistas. Es lamentable", cerró Reverdito.