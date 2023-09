Juan Reverdito se hartó y filtró lo que Alfa no quiere que se sepa: "Basta"

Juan Reverdito le declaró la guerra a Walter "Alfa" Santiago y mostró las notas de voz que le mandó por privado. El picante cruce de los ex participantes de Gran Hermano.

Juan Reverdito es un ex participante de Gran Hermano (Telefe) que protagonizó fuertes polémicas con sus excompañeros del programa, tanto dentro de la casa como fuera de ella. Ahora que finalizó el reality, el taxista se vio involucrado en fuertes controversias con los "hermanitos". En las últimas horas, tuvo una fuerte pelea con Walter "Alfa" Santiago, con quien ya había tenido otros enfrentamientos previamente. Cansado de la situación, sacó a la luz unos polémicos audios que el hombre de 61 años le mandó en privado.

En aquellas notas de voz, se puede escuchar a "Alfa" hablando sobre el reciente intento que Maxi Giudici tuvo de quitarse la vida. La noticia generó un enorme impacto en el mundo de la farándula, y mientras todos los "hermanitos" le demostraron su apoyo, "Alfa" opinó que el cordobés habría mentido con el único objetivo de entrar al Bailando 2023 (América TV), certamen al que aspira ingresar.

Juan estuvo presente en Mañanísima (Ciudad Magazine) e hizo un furioso descargo contra su compañero. "Me tiene las pelotas por el piso", se quejó. "Yo no tengo la obligación de sentir dolor porque un pibe, este u otro, se tomó dos pastillas para entrar al 'Bailando' o porque lo dejó la novia... Una persona que tiene un intento de suicidio y que está al borde de la muerte, no está pidiendo a las 12 horas para entrar al Bailando porque esa es la solución de su vida", se quejó el hombre, tras las críticas que recibió por sus anteriores dichos sobre el tema.

"Me manda mensajes, audios... me cansaste, no solamente me escribís a mi número, que jamás se lo di... sino que también me manda mensajes y me bloquea", contó Reverdito. "Yo por el tema de Maxi, dije 'el pibe la está pasando mal'. No es por quedar bien ni nada. Te das cuenta de la clase de persona que es Alfa. Yo los mensajes ni se los contesto. Me da lástima en serio y no puedo creer que le sigan dando pantalla a este tipo", sumó el taxista.

Luego, mostró la nota de voz que le mandó. "Che, tachero, dejá de hablar de mí. Te lo pido por favor. Seguí con el tacho, con tu programa que te va lindo y dejate de romper los huevos, boludo", se lo escucha decir. "Él me bloqueó. Me manda mensajes y me bloquea. Quiero saber si tiene tantos huevos para decirme las cosas en la cara. Me pudrió, basta. Aparte dice 'tachero'. ¿Cuál es el problema que tiene con los tacheros? Está discriminando a los taxistas. Es lamentable", cerró Reverdito, furioso.

Qué dijo "Alfa" sobre la internación de Maxi Giudici

Al enterarse lo que le pasó a Maxi, "Alfa" dejó un comentario en Instagram que le costó una gran cantidad de críticas: "Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando Tele (Net TV) porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo ‘¡por fin tiene algo positivo!’ ¡En la vida todo vuelve, todo!".

Su comentario no pasó desapercibido y "Alfa" volvió a arremeter contra Maxi en un móvil con Poco Correctos (El Trece), donde le consultaron por sus declaraciones. "Maxi no es mi amigo, no es nadie. Estaba en la casa, pero no tengo ningún sentimiento para con él, ninguno. Es más, él me deseó la muerte cuando yo estaba adentro de la casa... ‘sáquenlo adentro de una bolsa’. No me apena para nada. A mí me apena la gente que quiero, la gente que me quiere, la gente que me demuestra en la vida, en el día a día, que es buena gente”, cerró.