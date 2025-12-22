Conmoción por un famoso actor que está en situación de calle

La aparición de un video en redes sociales volvió a poner en agenda una realidad tan dura como silenciosa. En las últimas horas se viralizaron imágenes de Tylor Chase, actor que alcanzó popularidad en la adolescencia gracias a la televisión infantil, viviendo en situación de calle en una ciudad de Estados Unidos. El impacto fue inmediato entre fanáticos y colegas que lo recuerdan por su paso por la pantalla.

Chase fue parte del elenco de Ned’s Declassified School Survival Guide, donde interpretó a Martin Qwerly, un personaje secundario pero muy recordado por quienes crecieron viendo la señal infantil. El video, difundido a través de TikTok por un usuario que lo reconoció en la vía pública, lo muestra deambulando por Riverside, en Los Ángeles, y generó una fuerte reacción emocional en redes.

La situación no tardó en llegar a oídos de sus excompañeros de elenco. En el pódcast Ned’s Declassified Survival Guide, los actores Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw se refirieron públicamente al tema y expresaron su preocupación. “Fue una noticia difícil de procesar… me sentí impotente”, admitió Lee, al reconocer que no sabe de qué manera ayudarlo en este contexto.

Qué dijo la familia de Tylor Chase tras que se conociera su estado actual

Tras la difusión de las imágenes, la familia del actor también salió a hablar. La madre de Chase intervino para frenar una campaña de recaudación de fondos que había comenzado a circular y fue clara respecto a la situación de su hijo. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”, explicó, y agregó que los intentos anteriores por ayudarlo con recursos materiales no prosperaron porque no logra sostenerlos en el tiempo.