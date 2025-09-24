Brilló en programas infantiles y hoy vive en la calle, la terrible historia de un reconocido actor.

El nombre de Tylor Chase vuelve a estar en boca de todos, aunque esta vez lejos del brillo de la televisión. El actor estadounidense, recordado por su papel como Martin Qwerly en la serie infantil de Nickelodeon El manual de supervivencia escolar de Ned, fue visto recientemente en situación de calle en Riverside, California, lo que generó una ola de preocupación entre sus seguidores.

La noticia se difundió gracias a un video de la creadora de contenido @lethallalli en TikTok, donde se lo observa con un aspecto desmejorado y dificultades para expresarse. “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, dijo en la breve interacción que rápidamente se viralizó.

Qué fue de la vida de Tylor Chase, la estrella juvenil de Nickelodeon

Nacido en septiembre de 1989 en Arizona, Chase alcanzó la fama durante su adolescencia y también participó en proyectos como Everybody Hates Chris, la película Good Time Max (2007) y el videojuego L.A. Noire (2011). En 2014 abrió un canal de YouTube en el que compartía poemas y actuaciones, aunque su última publicación fue en octubre de 2021. Desde entonces, poco se supo de su vida personal.

Tras la viralización del video, los fans organizaron una campaña en GoFundMe para ayudarlo con vivienda, alimentación y estabilidad económica. Sin embargo, la iniciativa tomó un giro inesperado cuando la madre del actor pidió detener las donaciones: “El dinero no le beneficiaría. No puede administrar sus finanzas ni sus medicamentos solo. Necesita ayuda médica”, explicó.

La influencer aclaró que no se quedará con el dinero y busca entregarlo a la familia, mientras los seguidores esperan más información sobre su estado. Entre la preocupación y la solidaridad, el caso de Tylor Chase refleja la dura realidad de muchas estrellas infantiles que, tras alcanzar la fama, enfrentan serias dificultades personales y de salud lejos de las cámaras.