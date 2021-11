Tolosa Paz dejó en ridículo a un conductor de TN: "Son militantes de la fuerza opositora"

La diputada electa mantuvo un cruce al aire de TN con Franco Merculiari. Mirá el video.

Victoria Tolosa Paz mantuvo un fuerte cruce con Franco Mercuriali, conductor de Todo Noticias (TN). La diputada electa en la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos acusó al periodista de “militar” por Juntos por el Cambio, comentario que disgustó al conductor y que negó completamente, más allá de que sus preguntas lo dejaron en evidencia.

Después del acto por el Día de la Militancia, Tolosa Paz dialogó con TN. El periodista comenzó la nota preguntándole por que no habían aceptado la derrota en las elecciones legislativas, algo que Tolosa Paz negó y hasta contó que habló con Diego Santilli, diputado electo de Juntos, por su triunfo. Además, le aclaró a Mercuriali que las caras sonrientes del Frente de Todos después de darse a conocer los resultados fueron porque lograron su objetivo de "achicar el margen que nos habían dejado las urnas el 12 de septiembre".

"Nosotros reconocemos que en la Provincia de Buenos Aires la alianza Juntos ganó la elección, tanto lo reconocemos que lo felicité a Santilli porque es lo que corresponde", reconoció Tolosa Paz. El periodista de TN la interrumpió y, a los gritos, le preguntó: "¿Qué autocrítica tienen, qué hicieron mal y qué van a cambiar?". "Si me dejas te contesto, quizás la gente tal vez puede entender", lo bajó la diputada electa.

Tolosa Paz comparó a periodista de TN con un militante del PRO

"A veces los periodistas se muestran realmente, y los celebro, como militantes de la fuerza opositora. Me siento que estoy debatiendo casi con Santilli", le dijo Victoria Tolosa Paz al periodista de TN, Franco Mercuriali y le recomendó: "De cara a la sociedad hay que ponerse la remera y decir 'te voy a preguntar como militante del PRO?".

Franco Mercuriali se río incómodamente y dijo que "lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a escuchar otras opiniones, no les gusta que los critiquen". En eso, Tolosa Paz le marcó que estaba dándoles una nota a TN, que volvería al canal esa misma noche y también daría una entrevista en LN+. "No podes decirme eso a mí", pidió y el periodista se justificó: "Porque te hago una crítica no tenés que decir que milito a una fuerza opositora".

"Siento que estoy discutiendo con una posición tomada y te sigo respetando igual. Lo que me parece genuino es que en lugar de titular o poner datos que no son reales, trabajemos sobre la agenda real", cerró diciendo Tolosa Paz.