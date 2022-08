Tinelli se cansó del "gracias Marcelo" y cruzó a Seba Almada

Sebastián Almada se reencontró en televisión con Marcelo Tinelli pero tuvo un cruce incómodo en pleno. El video.

Marcelo Tinelli realizó un llamado de atención en pleno Canta Conmigo Ahora por un momento que lo incomodó. Tras la participación como jurado de Sebastián Almada, el músico y humorista que trabajó en ShowMatch durante varios años, interpretó la clásica parodia de "gracias Marcelo" pero al conductor no le gustó nada.

Seba Almada, más conocido como "El Maestruli", tuvo el cariño de Tinelli, todo el staff del programa y de la gente a través de redes sociales. Sin embargo, una situación en particular generó la incomodidad del conductor de El Trece ya que lo expuso con una clásica canción.

Allí comenzó a hablar por fuera de la performance del participante. "Me desconcertó un poco, porque yo que veo el programa y me encanta, los looks a veces me desconciertan. Esperaba una de Luis Fonzi, pero posta, lo digo bien", indicó entre risas mientras Tinelli le respondió: "Usted habla y la gente se ríe, al ser humorista".

En ese momento, Almada preguntó si el micrófono se escuchaba bien y automáticamente empezó a cantar el clásico "gracias Marcelo". "¿Pero qué va a hacer? Está bien, listo listo", lanzó Tinelli, a quien se lo vio incómodo por la situación y tratando de evitar que cante.

"Perdón ¿va a ser todo el tiempo así?", preguntó el "Cabezón" frente a la interpretación de su compañero. "Perdón, vuelvo. No puedo con mi genio. Me voy a comportar", expresó "El Maestruli". Seguidamente, dio su respectiva devolución al participante que había cantado Cuando amas a alguien de César Banana Pueyrredón: "Me gustó mucho. Me paré casi al final, creo que las notas graves te costaban más que las agudas, cuando fuiste arriba me encantó. Pero me gustó mucho el color de voz. Bien".

Rating: alarmantes números para Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora

Canta Conmigo Ahora ingresó en su instancias decisivas dentro del programa, sin embargo, la lucha por el rating lo posicionó en la cuerda floja durante la jornada del lunes 29 de agosto. Precisamente, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli enfrentó una de sus cifras más bajas de rating desde que inició el certamen.

Esta semana será la última de clasificación, posteriormente, empezarán a eliminarse entre los participantes que ya están dentro del programa, pero aunque la dinámica avanza, parece que su público poco a poco empieza a disminuir. Por otra parte, el programa de El Trece tuvo que competir contra la instancia de las presentaciones en vivo de La Voz Argentina, precisamente durante el equipo de Ricardo Montaner.

A penas inició la trasmisión del programa de El Trece, se posicionó directamente por debajo de el reality de Telefe, que llevaba unos pocos minutos más en el aire. En este sentido, La Voz Argentina marcó un piso de 13,8 contra los 8,5 de Canta Conmigo Ahora. A medida que avanzó el programa y algunos de los participantes contaron sus emotivas historias de vida, el programa de Tinelli subió un poco su puntaje, pero no logró igualar a su contrincante.

En tanto, La Voz Argentina le ganó a Canta Conmigo Ahora por una pequeña diferencia: llegó a tener picos de 13,5 puntos y un promedio de 12 puntos. De esta manera, se trató del programa más visto de la jornada en la TV argentina. Por otro lado, el reality de El Trece osciló entre los 9,1 y los 9,5 puntos, con su cifra más baja de 8,5 puntos.