Tinelli quiere a un famoso cantante argentino para un programa de América

La madre de la figura convocada por el gerente artístico del canal reveló la propuesta. El expresidente de San Lorenzo quiere contar con él en un programa que muy pronto volverá a la pantalla de la señal.

Marcelo Tinelli desembarcó como gerente artístico de América y provocó una revolución en el canal. Desde que arrancó las tareas en su nuevo rol, ya cerró el regreso de un histórico programa, comenzó a negociar con Mirtha Legrand y está ultimando los detalles para la nueva edición del Bailando. Pero el empresario aún tiene ambiciones por cumplir y convocó a un popular cantante.

Se trata de L-Gante, el músico que logró entablar una relación de amistad con el conductor de ShowMatch. La propuesta se conoció este jueves y la encargada de informarla fue Claudia Valenzuela, la madre del referente de la cumbia 402. La mujer estuvo fue entrevistada en Desayuno Americano y sorprendió a todos al contar la oferta que recibió su hijo.

Según le contó a Pamela David, la semana pasada recibió el llamado del canal con una invitación dirigida a su hijo, para que se sume a uno de los programas que regresarán en el aire de la señal: Polémica en el bar. El ciclo creado por Gerardo Sofovich en esta nueva versión será conducido por Marcela Tinayre y ya tiene confirmado a Walter "Alfa" Santiago como uno de sus panelistas.

"Él puede hablar de todo, de los diferentes temas", adelantó Valenzuela antes de revelar la oferta que recibió su hijo. El cantante ya participó del programa como invitado y la propuesta fue elogiada por los integrantes de Desayuno Americano. "Es un personaje que nadie piensa que puede estar sentado ahí", afirmó la madre de Elián.

La madre de L-Gante habló del romance de su hijo con Wanda Nara

En los últimos días trascendió que los rumores del romance entre Wanda Nara y L-Gante eran ciertos. El tema volvió a cobrar fuerza porque la conductora de MasterChef y el músico se reencontraron en una fiesta, pero solamente intercambiaron unas palabras.

Tras ese episodio, Yanina Latorre confirmó que la mayor de las Nara y el músico tuvieron una relación, pero no prosperó por el rechazo que despertó en el círculo intimo de empresaria. "Primero Zaira, que no la bancó ni un poco; la madre, que estaba totalmente enojada y no quería saber más nada... Le decían 'no es para vos, no nos gusta'", aseguró la panelista de LAM.

Ante esa situación, en Desayuno Americano aprovecharon la visita de la madre del artista y le preguntaron sobre lo sucedido. De inmediato, la mujer aclaró: "No está con nadie, es un chico solero y joven, haciendo su vida". Pese a los rumores que circularon, desde que se separo de Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, el cantante no oficializó ninguna pareja.

En cuando al vínculo que tuvo con Wanda, Valenzuela sostuvo: "Estuve en eventos donde estuvo Wanda también y no estuvo L-Gante ahí. Después no sé". "A mi casa fue Wanda, pero después no sé la relación de ellos. A mi me cayó bien como persona", agregó.

En ese momento, tomó la palabra Locho Loccisano y compartió información que le llegó el año pasado, cuando compartió el jurado de Canta Conmigo Ahora con el cantante "Lo de Wanda con L-Gante era una relación real por lo que tengo entendido, para nada armado para las cámaras", afirmó. "Íbamos a tomar algo y él decía: voy con mi chica, y era Wanda. Salían de verdad, se besaban", añadiò.