Es una mujer: la importante figura que reemplazará a Iúdica en Polémica en el Bar

América TV se prepara para encarar una arriesgada propuesta con una conductora debutante en la señal, que tomaría la posta de Mariano Iúdica en Polémica en el Bar.

Un clásico de América TV estaría a punto de volver con un total lavado de cara: se trata de Polémica en el Bar, ciclo creado por Gerardo Sofovich que no contaría más con Mariano Iúdica en la conducción. En su lugar, una importante mujer de la televisión se haría cargo de liderar la mesa de debate.

Meses atrás, se rumoreó que entre América TV y Iúdica no estarían corriendo buenas energías dado que al canal le habría molestado que el animador abriese un restaurante en la costa, emprendimiento que le restaría tiempo disponible para encarar nuevos desafíos en la televisión. Este desplazamiento de figura obligó a la señal a encontrar una responsable a la medida y sobre la mesa surgió un nombre que podría revivir la atención de los televidentes en el clásico programa.

En el magazine Socios del Espectáculo (El Trece) revelaron cómo terminó la relación entre el conductor y América TV al precisar: "A él lo limpiaron y ya lo sabe... han llegado a un acuerdo entre los dos". Asimismo, la dupla conformada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares reveló que Marcela Tinayre sería la nueva conductora del programa.

Entrevistada en el ciclo, la hija de Mirtha Legrand no llevó información certera sobre las especulaciones pero deslizó una afirmación que bien podría haber confirmado la noticia: "Tenía muchas ganas de trabajar con hombres, con una mesa así. Creo que además a la gente le puede gustar mucho ver a una mujer en ese rol". Las últimas apariciones de Marcela Tinayre en la televisión fueron en el big show musical ¿Quién es la máscara? (Telefe) y en su rol de conductora del programa de espectáculos Las Rubias (Net TV). Por el momento, no hay fecha de estreno de la nueva temporada de Polémica en el Bar.

Quién es el otro nombre que suena fuerte para la conducción de Polémica en el Bar

Oscar González Oro, más conocido como "El Negro", es el nombre apuntado por América TV para conducir Polémica en el Bar. Sin embargo, el periodista aún no dio el sí y pretende que se cumplan algunos requisitos. "Me han ofrecido viernes, sábado y domingo en América a las 22 hs. Yo viajo el 17 para grabar Posdata, el programa de streaming que hago por El Observador, el diario uruguayo. Y me llamó gente de Polémica, lo produce Gustavito (Sofovich) y estoy pensando si tengo ganas de viajar el viernes y volver el lunes", expresó el periodista.

Por otra parte, González Oro aclaró: "No soy un niño y es me cansa. Estoy pensándolo, quedamos que el 17 o 18 hablamos en Buenos Aires y ahí definiríamos. Me llamaron hace 2 días, lo estoy pensando, estoy viendo quién va a estar en la mesa porque no quiero que esté cualquiera. Quiero volver a Polémica de humor y no la Polémica de bajar línea política. Son varias las condiciones que voy a imponer, sino no lo hago". Cabe destacar que "El Negro" estuvo como panelista en varias ocasiones dentro del exitoso ciclo que inició Gerardo Sofovich hace seis décadas.