Chau Tinelli: Alfa le soltó la mano y no iría al Bailando para sumarse a otro programa

Walter "Alfa" Santiago le habría rechazado una importante propuesta a Marcelo Tinelli por otra oferta: cuál es el destino que lo espera.

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), no participará del Bailando 2023, el histórico programa de baile conducido por Marcelo Tinelli. A pesar de que todo indicaba que el hombre de 61 años ya estaba confirmado, ahora De Brito informó que no es así: aparentemente, el ex "hermanito" le dijo que no a Tinelli.

Al igual que otros exintegrantes de la casa más famosa del país, "Alfa" recibió una gran de propuestas laborales en los medios. Se rumoreaba que ya estaba confirmado para el Bailando, pero ahora, De Brito se contactó con el productor Federico Hoppe, quien le informó que "Alfa" todavía no está confirmado. Además, el conductor adelantó que tiene otra propuesta en la mira.

"¿Va a estar 'Alfa' o no va a estar? ¿Está encaminado o no?", le preguntó un movilero de LAM al productor. "No, trabajándolo. No está okey todavía", reconoció Hoppe. Ante esto, De Brito anunció: "Bueno, 'Alfa' no va a estar en el Bailando, va a estar en Polémica en el Bar. En los próximos días se define el elenco con Marcela Tinayre. Están probando distintos panelistas, están probando". Por ahora, el ex "hermanito" no confirmó nada sobre su futuro laboral.

Cabe destacar que días atrás, "Alfa" había comentado que le interesaba mucho trabajar en Polémica en el Bar y que sus representantes estaban analizando en qué programa le convenía trabajar. "Polémica en el Bar me encanta, estamos viendo, estamos conversado", adelantó. Fue entonces cuando De Brito le comentó que le daba miedo pensar en cómo se llevaría trabajando con Tinayre.

"Me da miedo, si vas a Polémica en el Bar, tu relación con Marcela Tinayre. O se enamoran o se odian en 30 segundos", observó el conductor. "No, no, no. Es divina, Marcela. Es el tipo de mujer que a mí me gusta: es una chica directa, rápida, si se tiene que poner los pantalones, se los pone... Está bueno", concluyó "Alfa".

Filtran la enorme cifra que "Alfa" cobra por hacer presencias en eventos

Recientemente, salió a la luz cuál es la gran cifra de dinero que "Alfa" cobra por ir a eventos. Ahora que salieron de la casa más famosa del país, cientos de marcas convocan a los exintegrantes del reality para hacer presencia en fiestas y eventos. Según trascendió, Marcos Ginocchio, el ganador del reality, cobra 2 mil dólares por evento, mientras que Julieta Poggio 1500.

Ángel de Brito mostró en su programa un audio que se filtró de "Alfa", en el que se puede escuchar su voz pasándole presupuesto a un productor por su presencia. "Es lo que están cobrando todos... y yo te voy a cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Son mil dólares más el traslado", dijo el hombre en aquella nota de voz.