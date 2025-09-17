Telefé levantó La Voz Argentina este miércoles 17 de septiembre.

La Voz Argentina está entrando en instancias cada vez más decisivas. Desde mediados de la semana pasada, en el reality show transcurrió el Segundo Round, donde cada equipo pasó de tener ocho integrantes (nueve en el caso de Miranda!, ya que sumó al ganador de El Regreso, Leandro Colman) a tan solo seis. Este último martes le llegó el turno a La Sole, mientras que este miércoles 17 de septiembre tendría que haber iniciado la siguiente etapa, pero finalmente el programa fue levantado.

¿Por qué Telefé levantó La Voz Argentina?

La emisión de este miércoles 17 de septiembre se suprimió debido al partido que River mantendrá ante Palmeiras en El Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Cabe recordar que el canal de las tres pelotas es uno de los que posee derechos sobre la competición más importante de clubes en Sudamérica, por lo que para evitar un choque en la grilla decidieron mover La Voz al jueves.

Esto ha generado cierto enojo por parte de los fanáticos en las redes, que han expuesto cierta intolerancia al constante toqueteo en la programación de La Voz Argentina. Sin embargo, esta práctica lejos está de ser excepcional: cuando juegan Boca; River o mismo la Selección Argentina, el Prime Time en todos los canales se suele ver afectado, ya que cada señal evita a toda costa que semejantes espectáculos deportivos repercutan de forma negativa en la visibilidad de sus productos estrella.

El partido de River y Palmeiras por Libertadores obligó a que Telefé levantara por este miércoles La Voz Argentina.

De este modo, para saber cómo sigue La Voz Argentina habrá que seguir esperando. Cada team tiene a sus siete representantes, aunque con el pasar de los días (y de las actuaciones sobre el escenario) seguirán siendo menos. ¿Habrá lugar para un Tercer Round con la votación del jurado?, ¿o estamos a las puertas de los shows en vivo?