Le ganó La Voz Argentina: el verdadero rating de Milei en Cadena Nacional

La Voz Argentina superó en rating a la Cadena Nacional de Milei por Telefé.

Este último lunes 15 de septiembre, Javier Milei le habló a todos los argentinos mediante una Cadena Nacional, que tenía como objeto primordial el repaso de los puntos más importantes del Presupuesto que se presentará para el 2026. Aprovechando la situación, el jefe de estado también hizo hincapié en el equilibrio fiscal como piedra angular de su gestión; agradeció el "heróico esfuerzo" de la población y advirtió que "lo peor ya pasó".

Como dicta la ley, el mensaje grabado por el Presidente fue transmitido por los canales de aire (Telefé, El Trece, América TV, Canal 9 y la TV Pública), para que así cualquiera pueda tener acceso al discurso. En el momento no se supo nada respecto a las mediciones y se rumorearon cifras diversas, algunas insólitamente estratosféricas (por encima, incluso, de los números que dejó la final del Mundial de Qatar 2022). Sin embargo, las exageradas estimaciones fueron echadas por tierra con la publicación oficial de Ibope.

¿Cuánto midió realmente la Cadena Nacional de Milei?

Según la medidora, la Cadena Nacional promedió los 22.2 puntos, aunque esto claro está es un cociente que se obtiene fusionando a las cinco señales mencionadas. En Telefé marcó 9.8, mientras que en El Trece obtuvo 6.5, en América tocó los 3.3, en El Nueve se posó en los 2.5 y la de menor caudal fue la TV Pública, con un 0.1 bastante módico.

Si bien en El Trece fue lo que más se vio durante el día, en los otros canales prevalecieron otros programas (y en dos de ellos, incluso, no aparece ni entre los tres primeros). En Telefé, por caso, fue superado por La Voz Argentina. El ciclo conducido por Nico Occhiato deambuló por los 10.8 puntos, mientras que en segundo lugar estuvo Telefé Noticias (10.1).

En América TV quien lideró fue LAM (3.7), mientras que en El Nueve la gente se decantó por los noticieros (el de la noche estuvo en 3.4 y el del mediodía en 2.7) y Bendita (entre medio, con 3.1). Finalmente, en la TV Pública se impuso Estamos en una (0.4).