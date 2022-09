Tamara Báez reaccionó al video de L-Gante saliendo de un hotel con otra mujer: "No sabe valorar"

Tamara Báez publicó un filoso mensaje en sus redes sociales tras el video que se filtró de L-Gante en un hotel con otra mujer.

Tamara Báez publicó una llamativa frase en su cuenta de Instagram que avivó los rumores de separación con L-Gante, justo unos días después de que circulara un video del cantante saliendo de un hotel con otra mujer.

Las versiones de ruptura entre Tamara y L-Gante no son nuevos. Tampoco es la primera vez que la influencer comparte indirectas a través de sus historias de Instagram con frases que hacen alusión a una ruptura inminente. Sin embargo, parecería que su relación pasa por momentos cada vez más difíciles.

En esta ocasión, la pareja de L-Gante compartió una frase de otra cuenta llamada Poesía Pura: “Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”, reza el texto. Además, Tamara agregó un emoji de una cara durmiendo, que podría interpretarse como un símbolo de hartazgo por su situación sentimental.

Historia subida por Tamara Báez a su Instagram.

El video de L-Gante saliendo de un hotel con otra mujer

L-Gante despertó una gran polémica en las redes sociales luego de que se filtrara un video suyo saliendo de un hotel junto a Luli Romero, una de sus bailarinas. Lejos de negarlo, la bailarina publicó un descargo en sus redes: "Me están escrachando en TikTok saliendo del telo con L-Gante, mátenme". Sin embargo, ni L-Gante ni Tamara hicieron referencias explícitas sobre el tema.

Los días posteriores a la filtración del video, Tamara se mostró muy feliz en sus redes junto a su hija Jamaica, que comparte con el creador de Cumbia 420. Una de sus seguidoras le escribió: "Amo tu tranquilidad, entendiste todo. Lo primero es tu hija y nada más". En respuesta, Tamara le puso: "Obvio, chicas. Yo brillo con mi hija y por mi hija. Lo demás es gilada".

El otro posteo de Tamara Báez que daría indicios de una crisis con L-Gante

A comienzos de agosto de 2022, Tamara Báez se enfermó del estómago y se quedó sola en su casa a cargo de su hija Jamaica. Aparentemente, L-Gante no la acompañó en aquel difícil momento y la influencer no se guardó su enojo.

"Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no me lo olvido más. Gracias a Dios, ahora Jami está con mi mamá. Re desilusionada", publicó la joven junto con una foto de sí misma acostada en una cama, con un suero en el brazo. Al poco tiempo después eliminó el posteo y subió otra imagen tocándose la frente junto al texto: "Vómitos, fiebre y se despertó Jami"