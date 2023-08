Susana Giménez a un paso de volver a Telefe: cuándo será el regreso

La famosa conductora estaría a punto de cerrar su contrato tras más de tres años alejada de la pantalla chica.

Luego de varios años alejada de la televisión, Susana Giménez estaría a punto de cerrar su vuelta a la pantalla chica. La diva podría confirmar su ansiado regreso luego de sus polémicas declaraciones sobre el país en la entrevista que brindó con Jonatan Viale.

En el 2020, Giménez se instaló definitivamente en su casa en Uruguay para pasar la pandemia en tranquilidad. Sin embargo, desde entonces no volvió al país ni a trabajar de forma diaria en televisión. Precisamente, Susana solo se limitó a hacer algunas colaboraciones o incluso conducir el reality de humoristas que se estrenó On Demand. Pero ahora parece que planea volver a su histórico programa.

Aunque si bien Susana ya no tiene contrato de exclusividad con Telefe y Paramount, y tranquilamente podría negociar con otro canal, todo apunta a que la diva volvería al canal de la familia muy pronto. Según reveló Diario Show, la conductora ya habría cerrado contrato para volver en 2024.

Todavía no se sabe cuál es el tipo de programa con el que retomará la conductora ni mucho menos el formato, pero parece ser inminente su vuelta al canal en el que se consagró hace muchos años.

El drama de salud de Susana Giménez: "Tengo que tomar pastillas"

Susana Giménez habló en profundidad sobre el problema de salud que enfrenta desde hace mucho tiempo. A pesar de que la conductora de 79 años se muestra muy vital y activa en su vida profesional, su salud no se encuentra en el mejor momento. Recientemente, dio una entrevista íntima en la que reveló datos inéditos sobre su vida personal. En medio de la conversación, contó qué es lo que más la aqueja de su salud.

La diva conversó en el nuevo canal de streaming de Migue Granados, Olga, y contó varios detalles desconocidos sobre su día a día. Al relatar cómo es su rutina, sorprendió al conductor y a todos los oyentes al confesar el problema de salud que la obliga a tomar medicación todos los días de su vida.

Todo comenzó cuando el humorista le preguntó cómo era un día normal en su vida y Susana soltó una llamativa respuesta: "Yo me levanto tarde, al mediodía. Me duermo a las 5 o 6, entera… Cuando me levanto de la cama leo el diario uruguayo en papel, aunque ahora la gente lo lee por internet. Tomo un té, después me baño y llevo a los perros a comer. Los llevo a mi lago y le doy de comer a las carpas”.

Acto seguido, se animó a contar la razón por la que toma medicación a diario. "Todos mis días son parecidos. Me duermo a las 6 de la mañana y me levanto recién al mediodía, no puedo dormir antes. Tengo que tomar pastillas para dormir. Tomo un alplax”, confesó. Además, aseguró que tiene hábitos muy sanos y que ni siquiera bebe alcohol.

Granados le preguntó cuál había sido su relación con las sustancias durante su juventud y la conductora aseguró que jamás probó. “Yo soy una antidrogas total, las detesto. En mi época había gente que consumía... Capaz me decían, '¿no probaste?', pero no, jamás. Encima que no duermo, si tomara cocaína no dormiría nunca más. Alcohol solté", sentenció.