Sorpresa total: Fátima Florez se separa de Javier Milei por este motivo

El romance entre Fátima Florez y Javier Milei está pasando por un delicado momento: qué pasó.

Fátima Florez es una actriz, bailarina, humorista e imitadora de 42 años que durante las últimas semanas, estuvo en boca de todos los programas de espectáculos tras la confirmación de su romance con Javier Milei, candidato a presidente y líder de La Libertad Avanza. Si bien ambos se mostraron cada vez más unidos y felices, recientemente se dio a conocer una inesperada noticia sobre su separación. Según trascendió, la pareja se alejará debido a un particular motivo.

Javier Milei había anunciado su relación apenas unos días atrás. "Yo hablé con Milei. La respuesta fue así: 'Uno, el noviazgo es cierto. Dos, salimos hace 45 días. Tres, nos conocimos en la mesa de Mirtha. Cuatro, estábamos en contacto amigable, pero en algún momento, las cosas cambiaron y algo pasó: apareció el romance'", declaró Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece). Por su parte, Florez se mostró igual de enamorada y aseguró que Milei "es muy tántrico" y que se abrazan "media hora como una sopapa", según el relato de Mariana Brey. "No nos podemos soltar. Lo último que queremos es que se piense que es una construcción política , yo no tengo nada que ver con esto, ni me interesa", aseguró la imitadora. Sin embargo, esto cambiará con el motivo que los puede separar.

Es sabido que Fátima es una actriz bastante solicitada a nivel internacional. En más de una oportunidad, dejó el país para participar de proyectos actorales en el exterior. De acuerdo con La Pavada, de Diario Crónica, Florez "está decidiendo si va a Mar del Plata o acepta la oferta de Tomy Dunster para Estados Unidos". Por esta razón, probablemente la actriz acepte esta propuesta y deberá separarse de su amado por un tiempo indeterminado, justo en medio de un momento importante para el economista.

El mal momento del exmarido de Fátima Florez: "Está destruido"

Norberto Marcos, la expareja de Fátima Florez, está pasando un delicado momento personal. "Ellos tenían un deseo muy grande de formar una familia y tener un hijo. En algún momento hablé con ella y me confirmó que quería concretar en todos los sentidos”, anunció Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), el programa conducido por Georgina Barbarossa.

En este sentido, la panelista señaló que Norberto soñaba con una vida junto a Fátima. “Cuando se mudan al departamento en Coronel Díaz tenían un cuarto para el futuro bebé y seguir formando una familia y apostar. Hablé con un amigo común de la pareja que me dijo que Norberto está destruido porque se enteró por la tele“, concluyó Shaw.