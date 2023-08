Fátima Florez reveló intimidades de su romance con Javier Milei: "Como una sopapa"

Fátima Florez confirmó su romance con Javier Milei y dio a conocer detalles íntimos de su apasionado romance.

Fátima Florez es una actriz, bailarina, humorista e imitadora de 42 años. En los últimos días, salió a la luz su romance con Javier Milei, economista, político y líder de La Libertad Avanza. De acuerdo con estas versiones, ambos tendrían un romance secreto desde hace algunos meses. Tras las declaraciones del candidato a presidente, quien confirmó su relación, Fátima dio a conocer detalles .

Tras varios días de rumores, Virginia Gallardo leyó al aire en Socios del Espectáculo (El Trece) la charla privada que tuvo con el candidato a través de mensajes privados. "Yo hablé con Milei. La respuesta fue así: 'Uno, el noviazgo es cierto. Dos, salimos hace 45 días. Tres, nos conocimos en la mesa de Mirtha. Cuatro, estábamos en contacto amigable, pero en algún momento, las cosas cambiaron y algo pasó: apareció el romance'", leyó la panelista. En este contexto, Fátima también dio su palabra.

La actriz conversó con Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), quien contó detalles de su conversación. "Me contó que el viernes antes de las elecciones, pernoctaron y él se fue para el búnker. Después, todo lo que ya se contó varias veces. Ese día, antes de despedirse, estuvieron media horas abrazados", anunció el conductor.

Además, agregó que Milei "es muy larguero para todo y muy tántrico" y que según las palabras de Florez, se abrazan "media hora como una sopapa". "Él tiene agenda apretada, cuando empiezan a despedirse se quedan media hora abrazados y se le desacomoda toda la agenda", sumó Mariana Brey. Por último, De Brito leyó el mensaje textual que Fátima le mandó sobre los rumores que circularon sobre un romance armado con fines políticos: "No nos podemos soltar. Lo último que queremos es que se piense que es una construcción política , yo no tengo nada que ver con esto, ni me interesa".

La furiosa reacción de la hermana de Milei al enterarse sobre el romance con Fátima Florez

Según trascendió, a la hermana de Milei, Karina Milei, no le habría gustado la noticia del romance con Fátima Florez. "La hermana es un problema para Milei porque todos pensaron que iba a ser la primera dama", explicó el panelista Mariano Yezze en El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani en América TV.

Andrea Taboada completó la información con un dato que le filtró una fuente cercana a la familia del candidato. "Me están diciendo que la hermana está que explota. Mariano Yezze, te doy la derecha", aseguró la panelista. Sin embargo, más tarde Milei desmintió esto y aseguró, en diálogo con A la Tarde (América TV), que su hermana "adora a Fátima" y que "está muy contenta" de verlo feliz junto a la humorista.