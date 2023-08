El ex de Fátima Florez está en su peor momento: "A un sanatorio"

El candidato de La Libertad Avanza y la artista confirmaron su romance. Los detalles de la relación y la desgarradora reacción del exmarido de la imitadora.

Javier Milei y Fátima Florez confirmaron su noviazgo. El candidato presidencial de La Libertad Avanza aseguró que la relación es muy reciente, de hecho la imitadora se separó en abril de Norberto Marcos, con quien estuvo en pareja más de 22 años. La crisis matrimonial fue un tema en los programas de espectáculos durante semanas hasta que los protagonistas lo hicieron oficial. Y ahora el productor teatral estaría pasando su peor momento.

Desde entonces, Fátima habló lo justo y lo necesario sobre su vida privada. “Me sentí incómoda o rara. No es algo habitual y me sacudió bastante", afirmó días después de la ruptura. Mientras que de su incipiente romance con el libertario sostuvo: "Estamos muy bien, pero por el momento prefiero no hablar mucho. Es muy reciente”.

“Le preguntamos y me dijo que estaba ingresando a un sanatorio, está en su peor momento”, comentaron en A la tarde cuanto intentaron comunicarse con Marcos para hablar sobre le nuevo noviazgo de su ex. Además, el panel adelantó que en las próximas semana podría desatarse una disputa judicial por los ganancias que tuvieron durante décadas como socios.

La primicia del flamante romance fue de Marina Calabró y el pasado lunes participó de LAM para contar los detalles de cómo le llegó el dato. "La verdad es que fue una sorpresa cuando me llegó la información ayer (domingo) a la medianoche. Primero hablé con Milei, porque tengo una relación con él desde hace muchos años, desde los '90", explicó la periodista.

La columnista de Lanata sin filtro, el ciclo de Jorge Lanata donde reveló el romance, contó que el dato le vino "más del lado de ella que del de él". Luego de intercambiar mensajes con el economista, quedaron en hablar. "Me llamó 1 menos 20 de la madrugada y hablamos un rato. La charla empezó. '¿Estás de novio con Fátima Florez?'. Y me dice: 'Sí, ¿quién te contó?'. Ni loca le revelo la fuente. Así fue que enseguida me contó y me dio unos detalles de cómo había sido el primer contacto", relató.

"Él estaba un poco preocupado. No sabían si contarlo o esperar a que se filtrara solo. Él no quería quedar como el candidato al que le aparece una novia y es parte de una construcción política de cara a las elecciones. Yo a él lo noté más temeroso del afuera y a ella más liviana", precisó la hija de Juan Carlos Calabró. Fue en ese momento que Ángel de Brito la interrumpió para contar cómo se enteró Norberto Marcos, productor histórico de la artista y su pareja durante más de dos décadas.

El conductor de LAM indicó que él se lo preguntó directamente a Fátima Flórez en un intercambio de mensajes y que ella le contestó: "Se lo conté yo porque ya lo habíamos habilitado a la prensa. Obviamente, antes le avisé a mi ex marido, con tiempo anticipado".

Sobre ese punto, Marina sumó: "Me contaron que hoy la pasó muy mal Norberto. Por lo que sé del círculo más íntimo de él, él todavía apostaba a una posibilidad de una vuelta. Él, en la foto de WhatsApp, tiene una foto de Fátima". "Es una separación como en cualquier matrimonio, una crisis, decidimos tomar una distancia por un tiempo. No hubo ni terceros, ni estafas, simplemente la pareja se desgastó. No nos estábamos llevando bien, entonces nos separamos por un tiempo para resolver esto de alguna forma, o no", manifestó, entre lágrimas, el productor teatral cuando confirmó la separación.

Exnovia de Javier Milei filtró lo que todos esperaban del candidato

Una expareja de Javier Milei visitó el estudio de Intrusos y dio a conocer detalles sobre el carácter violento y las actitudes polémicas del libertario, tras salir durante dos meses y medio con él. La joven asegura estar en los medios desde 2011 y contó que comenzó a salir con el líder de La Libertad Avanza en 2018, antes del noviazgo del político con Daniela Mori.

Romina Seferian, una modelo que protagonizó algunos escándalos mediáticos en los últimos años sin demasiada resonancia, acudió a la última emisión del ciclo de Flor de la V en América TV para contar detalles sobre su relación con Milei. Luego de que en las últimas horas se confirmara que el libertario está de novio con la comediante Fátima Florez, la mujer decidió romper el silencio y contar lo que nadie sabe.

"Soy la primera ex de Javier Milei, no una ex. Que yo sepa, desde que empezó a incursionar en los medios no tuvo una novia antes que yo", subrayó la modelo en el programa. "Él fundó el partido libertario en 2018: si investigás mi historia, los números te dan. Lo que pasa es que yo no soy por ahí tan conocida como él porque me fui a Uruguay y trabajo allá", agregó en su descargo la modelo. Romina afirmó que no cree que Fátima Florez y Javier Milei estén realmente en pareja, a pesar de que ambos dieron declaraciones en off a los medios para confirmarlo. Además, se animó a contar el costado más oscuro del economista.

"Él es muy inteligente y tiene un gran corazón pero cuando se enoja arde troya, no tiene mesura", develó la mediática, con algo de temor en su rostro. Seferian calificó a la agresividad de Milei como una de las causas que la alejó en su momento. "Yo en ese momento estaba en un reality en Kuarzo y el otro día veía cómo les contestaba a unas compañeras mías. Contesta como demasiado efusivo", recordó sobre la personalidad del libertario.

La joven contó que la primera cita con Milei fue una merienda y que a los dos días le propuso ir a cenar. "Es muy intenso. Te manda los signos rojos por WhatsApp. Me pedía fotos hot todo el tiempo. En esa cena fue el primer beso y me gustó. Me conquistó intelectualmente", relató. Romina aseguró haberse sentido usada mediáticamente en su momento por Milei, cuando no era conocido, y cree que el político está haciendo lo mismo con Fátima Florez.