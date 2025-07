La Sole y Luck Ra protagonizaron un cruce en La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti y Luck Ra comparten el jurado de La Voz Argentina y recientemetne protagonizaron un cruce debido a una acción del cordobés. Ante una imponente presentación de un folklorista, la arequitense se dio vuelta y su colega decidió bloquearla para que el participante no pueda ser elegido por ella.

Dada la cercanía de La Sole al género folklórico argentino, Luck Ra la vio como una gran amenaza dado que el concursante también se dedica a ese tipo de música. "Para qué me voy a dar vuelta, ¿no?", soltó Luck Ra antes de darse cuenta de que podía bloquear a Pastorutti.

"Pero la puta madre. Me cagaron la vida", soltó con tono de humorada la voz de canciones como Tren del Cielo y El Bahiano. En el mismo código, Luck Ra sumó: "Es que le erré de botón cuando quise darme vuelta". Por su parte, La Sole cerró: "Me la tiene jurada".

Desde el escenario, el participante dio a entender que hubiera elegido a Soledad de haber podido hacerlo: "Yo te escucho desde chiquito Sole. Es más, me inspiraste mucho a querer formar mi carrera dentro del folclore. ‘El pastor’ es algo que yo siempre canto, me encanta".

La Voz Argentina.

Qué dijo la Sole sobre la elección de la canción del concursante

"Este tema es como La malagueña salerosa, pero no sé por qué no es tan elegido. Conozco la versión de Los Cantores del Alba, me acuerdo cuando los escuchaba en el auto de mi viejo y la verdad que me trajiste un lindo recuerdo. Te felicito. Estoy bloqueada, pero no quiero dejar de agradecerte por este folclore, tu edad y demostrar eso, que el folclore no tiene una edad. Es un diálogo con toda la familia", comentó Pastorutti sobre la elección de repertorio del concursante, quien cantó El Pastor.