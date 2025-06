El drama de una figura de La Voz Argentina en pleno vivo: se tuvo que ir del estudio

Una figura de La Voz Argentina vivió algo inesperado al aire.

La Voz Argentina regresó a la pantalla de Telefe con grandes mediciones de rating, por primera vez con la conducción de Nicolás Occhiato. En ese contexto, un imprevisto que sufrió una de las figuras del show hizo que debiera retirarse del estudio y el momento causó repercusión en las miles de personas que estaban viendo.

Esta vez el ciclo de música se puede ver a través de YouTube por los canales de Luzu TV y el de Telefe, en un streaming a modo de reacción al programa conducido por Santiago Talledo, Momi Giardina y Sofi Martínez; en la edición de ayer también estaba el influencer Lucas Spadaffora. Lo que sorprendió a los televidentes fue que Giardina en un momento anunció que debía ir al baño y se fue del estudio.

Ante esa realidad, muchos usuarios de redes comenzaron a preguntarse qué pasó y el productor del programa se pronunció al respecto: "Momi de la nada nos manda un mensaje que decía 'quiero vomitar'. Entonces me voy corriendo al estudio y le empiezo a hacer señas de 'salí a vomitar'. Por eso ella miraba para todos lados, estaba buscando mi respuesta".

"Anoche la llamo y me dice 'si estábamos acá (en Luzu), me voy vuelta y vomito'. Nosotros atrás de cámara teníamos a Darío Turovelzky (el CEO de Viacom Internacional), las tres autoridades más importantes de Telefe", continuó el productor. Y cerró: "Ellos estaban viendo y nadie sabía lo que estaba por hacer Momi, por que salió diciendo 'disculpen, voy un ratito al baño' y agachada. Y cuando yo miro para el costado, se lanza un pato".

Momi Giardina.

La palabra de Santiago Talledo sobre lo ocurrido en La Voz Argentina

"Mientras yo estaba mirando el programa en mi casa y, cuando estaba por empezar La Voz, cambié a Telefe y no vi esto. Después me empiezan a llegar mensajes preguntándome si Momi estaba bien y yo no entendía porque hace dos segundos estaba perfecta. Entro a Twitter y era tendencia", comentó el humorista. Y continuó: "Lo que desató esto fue que estaba Nina y mostró que hacía acrobacia. Y le dijimos 'a ver vos vieja, competí con Nina'. Y Momi estiró la pata y se abrió de gambas, se le revolvió todo el guiso. Yo estaba rezando que no me agarren náuseas, encima a los 30 segundos empezó a llegar el vaho".

El duro descargo de Momi Giardina

"Yo separada, Juli recién se había mudado sola, la gente en el teatro me re aplaudía pero yo me quería morir. Estaba vacía, extremadamente deprimida. Me costaba levantarme de la cama, lloraba todo el día. Forzaba estar bien por trabajo, pero los que me vieron en Nadie Dice Nada lo notaron", comentó la influencer con Resumido Info. Y siguió: "Ella (su hija, Juli Castro) fue quien me abrió los ojos. Me hizo ver que esa no era yo. Entendí que sin esa separación no estaría donde estoy hoy. A veces la vida te enseña que hay que cortar para crecer, y quizás mi ex no era la persona para acompañarme en esta etapa".