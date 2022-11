Sol Pérez lloró en Gran Hermano y brindó una inesperada respuesta: "Perdón"

La panelista del programa conducido por Santiago Del Moro no pudo contener las lágrimas y explicó los motivos.

Sol Pérez sorprendió a más de uno tras haber llorado en medio de El Debate de Gran Hermano, situación que fue replicada a través de las redes sociales. Por este motivo, la panelista del programa conducido por Santiago Del Moro tuvo que salir a dar explicaciones y su respuesta fue inesperada.

"¿Por qué llora Sol Pérez?", fue la pregunta que se convirtió en tendencia en Twitter después de ver a quien fue la chica del clima con lágrimas en los ojos y la cara roja. En el corte, se encargó de desmentir estos comentarios en una historia de Instagram publicada por Gastón Trezeguet, campeón de la primera edición de Gran Hermano y compañero suyo.

"Estoy bien, tengo alergia nada más ¡Perdón!", expresó Sol. Cuando volvieron al aire, Santiago Del Moro se hizo eco de lo que estaba sucediendo y le hizo un par de preguntas. "Por la única pareja que lloraría adentro de la casa si veo un chape es por Marcos y Julieta. Ahí voy a llorar", dijo.

En las redes sociales fue tal la viralización que se llenó de gente hablando del tema. No solo eso, sino que, como es común, aparecieron los tradicionales memes, teniendo en cuenta que nadie entendía por qué la joven de 28 años se había largado a llorar.

Sol Pérez reveló lo que le "encantaría" hacer en GH

Sol Pérez sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al reconocer que le gustaría ingresar a la casa de Gran Hermano. "Me encantaría", se sinceró la panelista en sus redes sociales respecto a la posibilidad de meterse en la casa más famosa del país y el programa estrella de la televisión argentina en la actualidad.

El regreso de Gran Hermano a la televisión argentina se produjo con un importante acompañamiento por parte del público. Las cifras en materia de rating para el reality fueron excelentes desde un comienzo y por el momento no parece que vayan a caer. Esto generó que prácticamente todos los programas de espectáculos y noticias tengan alguna novedad sobre el formato.

De la misma manera, son muchas las personas que vienen reconociendo que les gustaría ser parte de uno de los éxitos del año. En las últimas horas, quien se sumó a ese grupo fue nada menos que Sol Pérez, panelista en el Debate de Gran Hermano. La ex MasterChef Celebrity contestó preguntas de sus seguidores y se mostró muy sincera en sus respuestas.

"Me re divierte… Empezó todo medio casual, gustó y me recontra gustó la onda también a mí, y dijimos ‘che vamos por acá'", comenzó Sol Pérez en sus historias de Instagram ante la consulta respecto a los looks que usa en cada Debate. Por otra parte, un seguidor le consultó si le gustaría entrar de sorpresa a la casa de Gran Hermano y la panelista se confesó: "¡Me encantaría! Ya se lo dije a los productores, que yo recontra entro de visita, a saludarlos".