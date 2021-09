Silvina Escudero reveló su relación con Ricky Maravilla: "Lo que pasó entre nosotros"

Los protagonistas llevaron adelante un inesperado momento en el aire de Los Mammones. Silvina Escudero, Ricky Maravilla y una etapa desconocida para la farándula argentina.

En el aire de Los Mammones, la panelista Silvina Escudero reveló su vínculo desconocido con Ricky Maravilla. El cantante de cumbia fue invitado al estudio del ciclo conducido por Jey Mammón y allí fue donde se dio a conocer una historia que sorprendió al mismísimo líder. "Aclará lo que pasó entre nosotros, Ricky, por favor", lanzó la bailarina. Ahora bien, ¿qué fue lo que efectivamente ocurrió?

Hablando de su relación con Xuxa, Ricky Maravilla contó: "Cuando ella vino a la Argentina yo estaba en el séptimo lugar en su programa y cuando escuchó '¿Qué tendrá el petiso?' dijo: 'Yo lo quiero a Ricky en el primer programa'". Acto seguido, explicó que a Silvina Escudero le ocurrió lo mismo que a la brasilera cuando oyó su hitazo. "Pasó lo mismo que con Silvina", explicó.

En ese momento, Silvina Escudero salió al cruce de Ricky Maravilla y reveló cuál es el vínculo que a ambos los une: "Aclará lo que pasó entre nosotros, Ricky, por favor no dejes la duda. Venía siempre, todos los fines de semana, a casa y con las chicas hacíamos el trencito porque es amigo de mamá y papá, entonces las previas en casa eran con Ricky Maravilla bailando".

"¿Quién se hubiese imaginado que Ricky Maravilla iba a la casa de Silvina Escudero?", aseguró Jey Mammón, sorprendido por lo que contó Silvina Escudero en el aire de América TV. De este modo, salió a la luz un vínculo totalmente desconocido para la farándula argentina. Al parecer, y por ser amigo de sus padres, la bailarina y el cantante se conocen bastante más allá de los flashes y las cámaras.

Ricky Maravilla recordó cuando lo denigraron en lo de Mirtha Legrand

Ricky Maravilla visitó el programa Los Mammones (América TV) y recordó cuando, en 1990, lo denigraron en la previa a su primera visita al programa de Mirtha Legrand. "En esta mesa no se sentó nunca un artista popular, yo quiero mantener el target'", reveló el artista sobre la frase en ese entonces de Marcela Tinayre, la hija de la diva.

Como parte de la extensa entrevista en vivo, el conductor Jey Mammón le preguntó al invitado sobre su debut en el ciclo de la "Chiqui" cuando él ya tenía 44 años: "¿Es verdad que Marcela Tinayre no quería que vos fueras?". Y el cantante de 75 años no dudó para responder: "Es verdad. Cuando leyó en la grilla Ricky Maravilla, Los Midachi, Tusam, Ashira... Dijo: 'No, yo no quiero esta mesa'".