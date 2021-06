Ricky Maravilla explotó de furia contra ShowMatch: "Les pido que averigüen"

Ricky Maravilla lanzó declaraciones inesperadas contra el programa conducido por Marcelo Tinelli. Fue luego de que lo imitaran en el programa de El Trece.

Luego de ser imitado por la periodista Julieta Puente, Ricky Maravilla dialogó con Los Ángeles de la Mañana (LAM) y disparó munición pesada contra el jurado de La Academia, ciclo que se lleva adelante en ShowMatch. Sin filtros, el cantante de cumbia arremetió con dureza contra quienes fueron designados por Marcelo Tinelli para puntuar a los participantes.

"Estoy enojado con el jurado. Son malos. Cuando los participantes hacen una imitación tienen que pensar que hay mucha gente que admira a ese personaje y tienen que ser menos crueles", aseguró Ricky Maravilla. Claro, las devoluciones para Julieta Puente no fueron nada buenas, y de este modo el artista sintió que le faltaron el respeto a su trayectoria.

Por otra parte, el autor de Qué tendrá el petiso aseguró: "Recibí muchísimos llamados de gente diciendo que no le había gustado cómo trataron a esa chica. No la incentivaron para que mejore... Utilizar palabras como 'horrible' está de más. Se tiran a todos en contra. He pasado el billón de reproducciones audiovisuales a través de los videos de La Granja. Les pido que averigüen qué artista de Latinoamérica ha superado eso".

"Si hubiese estado en Estados Unidos ya me hubiesen entregado un Oscar o un premio importantísimo pero en Argentina no cuidan a los artistas", sentenció Ricky Maravilla, claramente ofuscado con las devoluciones que el jurado de La Academia le propinó a Julieta Puente. De algún modo, él sintió que también fueron puñales hacia su persona.

Tinelli decidió suspender “Showmatch”

Al igual que la semana pasada, Marcelo Tinelli no saldrá al aire esta noche por el partido de la Selección Argentina, que se emitirá desde las 20 por la TV Pública y TyC Sports. En lugar de Showmatch estará la película Parker, con Jason Statham y Jennifer Lopez. El programa de baile y humor volverá a la pantalla de El Trece el miércoles, en su horario de las 21.

Según Kantar Ibope Argentina, en información publicada por el periodista Nacho Rodríguez (@NachoRodriOk), la última emisión de Showmatch midió en promedio 9,9, pero tocó pisos de 6,4 en los minutos que compitió con MasterChef Celebrity 2. Otra vez, el programa de cocina sacó amplia ventaja y midió 23,3 en la noche del lunes, convirtiéndose en lo más visto en la televisión.

Siguiendo con Telefe, Doctor milagro también ofreció resistencia y marcó 18,4, mientras que Telefe noticias alcanzó 11,8. En El Trece, Tinelli no fue lo más visto, sino Telenoche, con 10,6. A modo comparativo, el promedio del lunes de Showmatch fue casi igual al de 100 argentinos dicen: especial famosos, que salió el domingo por la noche con Darío Barassi y creció a 9,2.