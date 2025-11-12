Se supo qué famosa vedette tuvo un romance con Carlos Menem

Se supo una intimidad de Carlos Menem.

En una entrevista con Luis Novaresio emitida por A24, Eduardo Menem sorprendió con declaraciones sobre la vida privada y política de su hermano, el fallecido expresidente Carlos Menem. Al ser consultado sobre los rumores de un romance entre el exmandatario y Graciela Alfano, el exsenador riojano no esquivó la pregunta y dejó una frase que encendió el debate:

“No lo sé. No lo descarto. Carlos era muy mujeriego, le gustaban mucho las mujeres, y las mujeres le gustaban de él”, reconoció Eduardo, dando a entender que la relación pudo haber existido. Además, confesó lo que era un secreto a veces de que el expresidente era muy buscado por las mujeres argentinas.

En la charla, también desmintió las versiones que señalaban supuestos favores políticos o empresariales a cambio de encuentros personales. “Nunca me enteré de que haya pasado algo así. Hubiera sido una perversión”, aseguró con firmeza, dejando en claro que su hermano mantenía su vida personal y su gestión política en planos separados.

Qué opinaría Carlos Menem de Javier Milei

En otro tramo de la conversación, Eduardo analizó qué postura hubiera tomado su hermano frente al escenario político actual. “Si Carlos viviera hoy, posiblemente apoyaría a Javier Milei”, afirmó, y explicó los motivos: “Porque toma las medidas que hubiera tomado Carlos”. Finalmente, al ser consultado sobre quién fue mejor presidente, Eduardo Menem no dudó: “Hasta ahora, Carlos Menem”.

Durante la entrevista, Eduardo también se refirió al trágico fallecimiento de Carlitos Menem, hijo del expresidente, quien perdió la vida en un accidente aéreo en 1995. “Para mí, fue un accidente. No tengo motivos para pensar que fue un atentado”, sostuvo. El exsenador explicó que el joven piloto no había registrado un plan de vuelo, lo que —según él— refuerza su postura: “Carlitos no había presentado un plan de vuelo. ¿Cómo sabían por dónde iba a pasar?”. A su vez, expresó su respeto por Zulema Yoma, madre del joven: “Tiene todo el derecho y merece comprensión. Pero yo tengo que vivir la verdad de lo que pienso y lo declaré en la causa”.