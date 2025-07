Lule, Eduardo y Martín Menem.

En medio de la polémica por la adjudicación de contratos públicos a una empresa de seguridad vinculada a la familia Menem, Eduardo Menem, ex presidente provisional del Senado y hermano del expresidente Carlos Menem, rechazó las acusaciones de favoritismo que recaen sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y las calificó como una "maniobra para desprestigiar" a su familia. "No tienen nada que imputarle a Martín, solo tiene el apellido Menem", afirmó.

El escándalo explotó tras el estreno de la serie televisiva de Prime Video que, según Eduardo Menem, pretende dejar "mal parado" al ex mandatario. Además, en diálogo con El Destape 1070, coincidió con la inminente publicación de su libro sobre la vida y obra de Carlos Menem. "La serie es una farsa total, con situaciones y personajes inventados", disparó. "Lo que quieran saber de la vida real del expresidente está en el libro, no en la ficción", señaló.

Pero el foco más sensible de la entrevista fue la defensa férrea que realizó del emprendimiento empresarial de sus hijos, en particular de la empresa de seguridad que está bajo la lupa por haber ganado licitaciones estatales. El exsenador aseguró que todas las adjudicaciones fueron obtenidas "por concurso de precios", rechazó que hayan sido asignaciones directas, y defendió la transparencia del proceso: "No las ganó porque se llame Menem".

Eduardo Menem: "Si la empresa no fuera Menem, esto no pasaba"

Según Eduardo Menem, su hijo Martín -actual presidente de la Cámara de Diputados- cedió sus acciones en la empresa antes de asumir para evitar cualquier incompatibilidad con la función pública. "No hay ninguna falta de ética -lo defendió-. Es una empresa prestigiosa que trabaja en varios estadios de fútbol y tiene antecedentes sobrados", remarcó. También sostuvo que la firma brinda servicios mayoritariamente a entidades privadas y no al Estado Nacional, como insinúan algunas versiones mediáticas.

El apellido Menem, planteó, representa más una carga que una ventaja. "Si la empresa no llevara el apellido Menem, esto no pasaba", sostuvo. Además, consideró que la controversia podría estar ligada a "alguna interna política", aunque aclaró que no tiene elementos para afirmarlo con certeza. "Yo no estoy en el gobierno ni estoy afiliado al partido libertario. No me meto en la parte política de mis hijos", aclaró.

Frente a la posibilidad de que el caso derive en una causa judicial, se mostró escéptico: "No creo que esto desembarque en una acción judicial. No hay ningún delito". Y remarcó: "Estoy absolutamente seguro de que mis hijos nunca cometieron ni cometerán una irregularidad. Son limpios y tienen una trayectoria limpia".

Qué dijo sobre el Congreso y el Gobierno: "Funciona mal"

En otro tramo de la entrevista, Eduardo Menem habló sobre la situación del Congreso y la gestión del presidente Javier Milei. Defendió al mandatario libertario diciendo que el veto es una "facultad presidencial", aunque cuestionó el funcionamiento del Parlamento: "Hace mucho que el Congreso funciona mal".

También trazó un paralelo entre Milei y su hermano Carlos, señalando que ambos asumieron en contextos económicos difíciles, aunque con "estilos de conducción muy distintos". Sobre el cierre, se refirió al involucramiento de Martín Menem en la política: "Martín venía del mundo empresario, se entusiasmó con Milei y se sumó a la política". Lo cual el hermano del ex presidente calificó como algo "personal y legítimo".