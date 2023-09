Se pudrió todo entre dos panelistas de A La Barbasossa en vivo: "Espero"

El picante cruce en vivo que dejó impactada a Georgina Barbarossa. El comentario que reavivó las internas en el programa de Telefe.

Georgina Barbarossa regresó a la televisión luego de los días que le llevaron recuperarse de la cirugía a la que se sometió y la conductora se encontró con su programa revolucionado. Además de los cambios en el panel, este martes se quedó estupefacta ante el fuerte cruce que se dio entre dos integrantes del staff.

Los rumores de internas en el ciclo de las mañana de Telefe no son nuevos, pero siempre el staff se encargó de desmentir la versiones que circulaban en los programas de espectáculos. Incluso Georgina fue protagonista de versiones por el supuesto enojo que le generó la emisión especial de A La Barbarossa de los domingos, pero con la conducción de Pía Shaw y Noe Antonelli.

Y este martes un picante ida y vuelta entre Nancy Pazos y Paulo Kablan volvieron a poner en foco los problemas entre los panelistas de A La Barbarossa. Todo comenzó cuando la periodista estaba explicando cómo conseguir la devolución del IVA, a propósito del programa lanzado por el Gobierno.

En ese momento, el periodista especializado en policiales hizo una acotación que no fue bien recibida por su colega. De inmediato, Pazos le contestó con un irónico comentario: "Te agradezco la colaboración, espero que cuando vos presentés los temas aceptes la colaboración de la misma manera, amable".

Noe Antonelli contó la verdad de su salida de A La Barbarossa

El pasado viernes, aún con Robertito Funes Ugarte en la conducción, Noe Antonelli se despidió de A La Barbarossa. “¡Qué difícil! Yo no voy a estar más en el programa por un tiempito. Tengo muchas cosas personales a las que dedicarle tiempo y enfocarme”, sostuvo la panelista.

“Me da un poco de pena, porque uno comparte todas las mañanas desde hace mucho tiempo. Voy y vuelvo, porque es por un tiempito”, destacó Antonelli. "Simplemente necesitaba parar un poco y ocuparme de algunas cuestiones personales. Hace mucho tiempo vengo con un ritmo muy exigido de trabajo”, remarcó Antonelli.

Luego, la periodista le concedió una entrevista al ciclo radial Por si las moscas y contó detalles de la decisión que tuvo que tomar. "Era una decisión necesaria. Hace cuatro temporadas que estoy con este ritmo de Georgina a la mañana, con Sergio Goycochea a la tarde y ahora sumé el programa de los lunes a la noche en Telefe, 'Gol de Medianoche'", explicó Noe,

“Estaba viviendo un poco en piloto automático. Esto era lo que necesitaba, no tener que correr. Lo hablé con la gente del programa y me decían que estaba loca porque es un éxito”, agregó. De hecho, la panelista habló con las autoridades del canal y de la productora para renunciar, pero la convencieron para que se tome una licencia y regrese en unos meses, tal vez el año próximo. Finalmente, ella aceptó, ya que el programa de la Televisión Pública no tiene asegurada su continuidad y A La Barbarossa está confirmado en la programación de Telefe del 2024.