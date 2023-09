El adiós de una figura de Telefe que dejó a todos helados: "Difícil"

Se conoció una noticia sobre una figura de Telefe que provocó sorpresa en todos sus compañeros de trabajo.

Noe Antonelli, una de las figuras del magazine A la Barbarossa, anunció su salida del programa y su renuncia, motivo que descolocó a sus compañeros de trabajo y sorprendió a Telefe. "Decisión difícil", anunció la periodista.

Tras anunciar que se iba de A la Barbarossa y tener una conmovedora despedida -donde no faltaron palabras de cariño de Analía Franchín y Pía Shaw- Noe habló con Por si las moscas (La Once Diez) y explicó las razones de su renuncia: "Lo hablé con Telefe y di un paso al costado porque sentía que no iba a poder cumplir con tantas exigencias que tengo".

"Era una decisión necesaria. Hace cuatro temporadas que estoy con este ritmo de Georgina a la mañana, con Sergio Goycochea a la tarde y ahora sumé el programa de los lunes a la noche en Telefe, Gol de Medianoche", siguió, deslizando que seguirá vinculada al canal pero en otro programa.

Aún así, la decisión de tomar un nuevo camino en su vida no fue nada fácil. En ese sentido, remarcó: "Llega un momento que uno tiene que priorizar otras cosas que requiere la vida. Yo soy muy responsable, no me gusta faltar... entonces a veces uno tiene que hacer cosas en días hábiles, en horas libres, que no estaba pudiendo hacer. Estaba viviendo un poco en piloto automático, y no me gusta".

"Fue una decisión difícil, uno trabaja de esto y sabe que oportunidades no hay muchas, y que cuando alguien se corre enseguida alguien se queda con el lugar. Nunca, por suerte, me faltaron oportunidades, pero me preocupaba que es una rutina a la que uno está acostumbrado, a vivir en una vorágine", continuó.

Pese a que la noticia fue tomada como un baldazo de agua fría por parte de sus compañeros, Antonelli no se arrepiente de su decisión y sobre ello reflexionó: "Esto era lo que necesitaba, no tener que correr. Lo hablé con la gente del programa y me decían que estaba loca porque es un éxito".

La información que cambiaría todo el paradigma laboral de Noe Antonelli

Más allá del entusiasmo de la periodista por su nuevo rumbo laboral, según el periodista Pablo Montagna Antonelli habló con las autoridades del canal y de la productora para presentar su renuncia pero en ambos caso la disuadieron. Fue así que llegó a un arreglo para tomarse una licencia por unos meses.

Ante la incertidumbre sobre la continuidad del ciclo que conduce en la Televisión Pública, los directivos de Telefe y Kuarzo le indicaron que la esperaban a que pueda resolver sus temas y que vuelva cuando lo desee. De esta forma, se acordó que Antonelli se tome una licencia y, así, regresar al ciclo de Barbarossa en dos meses, ya que el mismo tendrá asegurada su lugar en la programación de 2024.