Telefe pierde a una de las figuras de un programa clave: "Muchas cosas"

La inesperada baja que afecta los planes de Telefe. La explicación de la figura que se despidió de uno de los programas más existosos del canal.

Telefe está pasando un gran momento en cuanto a rating. La señal desde hace tiempo arrasa a su principal competidor, El Trece, pero eso no quiere decir que tenga problemas. En las últimas horas, se supo que una pieza clave de uno de los programas más importantes de canal se alejará del ciclo.

Se trata de una de las integrantes de A La Barbarossa, el magazine que se emite de lunes a viernes a las 9.30 y es uno de los más vistos del rubro. El programa tuvo a Robertito Funes Ugarte en la conducción, ya que Georgina Barbarossa se sometió a una cirugía y debió ausentarse para completar su recuperación.

La conductora retomará su lugar el lunes 18 de septiembre, pero no se encontrará con una de sus compañera. Noe Antonelli emocionó a todos el último viernes al anunciar su despedida: “¡Qué difícil! Yo no voy a estar más en el programa por un tiempito. Tengo muchas cosas personales a las que dedicarle tiempo y enfocarme".

Lo cierto que es que la periodista está con mucho trabajo y debe ocuparse de algunas cuestiones personales. Además de su lugar en el panel de A La Barbarossa, conduce Todos estamos Conectados en la Televisión Pública, junto a Sergio Goycoechea, y Gol de Medianoche en la pantalla de Telefe.

Una de las más conmovidas con su salida fue Analía Franchín, quien le dedicó dulces palabras: “Ojalá les pase en la vida tener un compañero de trabajo como Noe, que les toque alguna vez. Es lo más bueno y solidario. Y, sobre todo, pasó de ser una compañera a una amiga”.

Minutos más tarde, el equipo completo la despidió en la terraza de Kuarzo, la productora del ciclo. "Gracias Pía Shaw por este picnic de despedida. Amamos la terraza de Kzo. Los voy a extrañar", escribió Antonelli sobre una foto que compartió en sus historias de Instagram.

De todos modos, Noe aclaró que seguirá vinculada a Telefe. “Estoy muy feliz con el canal, porque no solamente me entendieron, sino que me apoyaron y sigo con mi programa de los lunes a la noche y disponible como siempre para lo que me necesiten”, sostuvo en diálogo con La Nación.

“Simplemente necesitaba parar un poco y ocuparme de algunas cuestiones personales. Hace mucho tiempo vengo con un ritmo muy exigido de trabajo”, indicó la periodista y subrayó que no tiene problemas con nadie del programa que comanda Barbarossa: “Amo a Georgina, es super generosa y hermosa persona, y tengo amigos en el programa, que de hecho, me da mucha pena dejar de verlos todas las mañanas, pero a veces hay que tomar decisiones pensando en lo que uno necesita más allá del trabajo”,

Además, según el periodista Pablo Montagna, Antonelli habló con las autoridades del canal y de la productora para presentar su renuncia y enfocarse en sus otros trabajos, pero en ambos caso la disuadieron. Fue así que llegó a un arreglo para tomarse una licencia por unos meses.

Ante la incertidumbre sobre la continuidad del ciclo que conduce en la Televisión Pública, los directivos de Telefe y Kuarzo le indicaron que la esperaban a que pueda resolver sus temas y que vuelva cuando lo desee. De esta forma, se acordó que Antonelli se tome una licencia y, así, regresar al ciclo de Barbarossa en dos meses, ya que el mismo tendrá asegurada su lugar en la programación de 2024.

Telefe le dio la peor noticia a Adrián Suar y El Trece

Telefe es un canal líder de la televisión argentina que desde hace décadas compite con su principal adversario, El Trece. En los últimos años, logró ganar esa batalla, al punto de que actualmente lleva más de 60 meses siendo el canal más visto del país. El reestreno de un clásico programa del canal de las pelotas no fue la excepción y significó una mala noticia para la emisora, cuyo gerente de programación es Adrián Suar.

Se trata de Andy Kusnetzoff, que regresó a Telefe con su clásico PH, Podemos Hablar, ciclo que se estrenó en julio del 2017 basado en las interacciones de famosos orientadas por las premisas estipuladas por el conductor. En la primera emisión de la temporada 2023 del programa estuvieron como invitados Abel Pintos, Paula Chaves, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

El promedio de rating que logró la primera emisión de PH, Podemos Hablar fue de 11.1 puntos y así se convirtió en el programa más visto del día. Al mismo tiempo, Esperando la Carroza fue la película escogida por Telefe para el horario anterior al mencionado programa y obtuvo 9.2, mientras que Cine Trece solo logró 5.9 puntos. De esa manera, estos números significan una nueva preocupación para los directivos del canal del Grupo Clarín, que desde hace años pierde en la competencia de audiencia con su rival.