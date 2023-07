Se va de Telefe: la figura que se cansó de la televisión y armará su propio ciclo de entrevistas

Una figura que trabaja en Telefe desde hace muchos años pateó el tablero y tendrá su propio canal de entrevistas. Quién es y por qué tomo esa decisión.

Una de las figuras que trabaja en Telefe sorprendió a todos tras la decisión inesperada que tomó en los últimos días. Tiene un vínculo con el canal desde hace más de cuatro años, es muy reconocido por colegas y televidentes, pero ahora tendrá su propio ciclo de entrevistas alejándose un poco del mundo de la televisión.

"Hay que hacerse uno mismo el camino, arriesgarse y jugarse por lo que realmente tenés ganas de hacer sin esperar que te busquen", expresó Robertito Funes Ugarte, el periodista de 49 años que cambiará su rumbo laboral. El cronista de Telefe dialogó con Laura Ubfal y reveló que tuvo una charla con Alejandro Fantino para pensar esta decisión, quien también se alejó de la pantalla chica y ahora está en su proyecto llamado Neura TV.

"Quiero más para mí. No deseo estancarme en ver cómo pasa el tiempo y yo estoy quieto en el mismo lugar de confort", indicó. Robertito trabaja en Telefe desde el 2019 después de haber estado muchos años en C5N: arribó a Telefe Noticias como movilero, estuvo en Gran Hermano: La Noche de los ex y todavía forma parte de A La Barbarossa, programa que conduce Georgina Barbarossa.

"Voy a armar mi propio canal de entrevistas y contenidos. Allí es donde radica mi deseo, mi cambio y mi necesidad de nuevos retos", aseguró el periodista. Y amplió: "Hace tiempo que vengo pensando que es lo que quiero y necesito y por eso lo llamé a Alejandro, que siempre me ha dado su punto de vista y me ha visto llegar antes de que yo me dé cuenta, es decir siempre “me sacó la ficha”, por eso lo llamé".

