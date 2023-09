Alarma en la TV: Telefe le dio la peor noticia a Adrian Suar y El Trece

Las autoridades de Telefe hicieron una jugada que complicó a Adrián Suar con el rating de El Trece. Se encendieron las alarmas en el canal del Grupo Clarín.

Telefe es un canal líder de la televisión argentina que desde hace décadas compite con su principal adversario, El Trece. En los últimos años ha logrado ganar esa batalla, al punto de que actualmente lleva más de 60 meses siendo el canal más visto del país. El reestreno de un clásico programa del canal de las pelotas no fue la excepción y significó una mala noticia para la emisora, cuyo gerente de programación es Adrián Suar. Un reconocido conductor volvió a la pantalla de Telefe y le dio un empuje a las noches de los sábados.

Se trata de Andy Kusnetzoff, que regresó a Telefe con su clásico PH, Podemos Hablar, ciclo que se estrenó en julio del 2017 basado en las interacciones de famosos orientadas por las premisas estipuladas por el conductor. En la primera emisión de la temporada 2023 del programa estuvieron como invitados Abel Pintos, Paula Chaves, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

El promedio de rating que logró la primera emisión de PH, Podemos Hablar fue de 11.1 puntos y así se convirtió en el programa más visto del día. Al mismo tiempo, Esperando la Carroza fue la película escogida por Telefe para el horario anterior al mencionado programa y obtuvo 9.2, mientras que Cine Trece solo logró 5.9 puntos. De esa manera, estos números significan una nueva preocupación para los directivos del canal del Grupo Clarín, que desde hace años pierde en la competencia de audiencia con su rival.

Pintos, Chaves, Poggio y Ginocchio dieron a conocer aspectos íntimos de su vida, como es usual que suceda en la dinámica establecida en Podemos Hablar. Kusnetzoff crea un clima relajado y expone consignas que obligan a sus entrevistados a contar detalles de los momentos más íntimos de sus vidas.

Paula Chaves volvió a hablar de su pelea con Zaira Nara en PH

Las modelos fueron íntimas amigas en la última década y, de hecho, Nara es madrina de la hija menor de Paula. El conflicto habría comenzado cuando Zaira inició un romance con Facundo Pieres, ex de Chaves. Si bien la modelo aseguró que le preguntó a su amiga si le molestaba, y que ésta la habría dicho que no le importaba, Chaves soltó una versión diferente.

"No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos, yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau", soltó Chaves ante la consulta de Kusnetzoff. Y sobre la posibilidad de volver a tener un acercamiento en el futuro, concluyó: "No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas".