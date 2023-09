Abel Pintos rompió en llanto en PH y contó todo sobre su "compañero de vida"

El cantante habló de su intimidad y se emocionó en vivo. Abel Pintos abrió su corazón y contó detalles de su vida personal en PH Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe.

Abel Pintos es uno de los cantantes argentinos más populares de la actualidad. Después de décadas de dedicarse a la música, disfruta de uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera. Una de las causas de esta situación se debe a que hace unos meses es figura de Telefe, ya que es jurado en Got Talent Argentina. Por ese motivo, acudió como invitado estrella al estreno de PH Podemos Hablar 2023, donde reveló detalles íntimos de su vida que nunca antes había contado ante las cámaras.

El intérprete de hits como De Solo Vivir y Oncemil siempre ha mantenido un perfil bajo respecto de su vida privada, aunque en los últimos años empezó a ventilar más detalles. Como es habitual en el programa que conduce en Telefe desde el 2017, Andy Kusnetzoff le hizo una pregunta a Pintos que lo hizo emocionar hasta las lágrimas.

El artista fue protagonista de una de las nuevas secciones del programa, que transita su séptima temporada: la misma fue denominada como "No podemos hablar" y consiste en que cada participante se siente en una silla frente a una persona invitada por la producción. La idea es que se miren cara a cara, pero que no hablen ni una sola palabra. Paula Chaves fue la encargada de iniciar este segmento y luego tuvieron la experiencia los ex Gran Hermano, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio; respectivamente. Y luego llegó el turno de Abel Pintos, que primero tuvo enfrente a una mujer desconocida y finalmente a un hombre, quien resultó trascendental en su vida.

"Cuando pasó Jorge, mi compañero de vida, que es mi manager desde hace casi 30 años pero es un hermano de la vida para mí me acordé de algo", relató Pintos sobre lo que sintió al mirar fijamente a su manager. Y profundizó sobre el significado que tiene Jorge en su extensa carrera: "Justamente, hace unos días, estuvimos hablando mucho del paso del tiempo, cómo nos ha transformado y nos ha parado en distintos lugares. Él empezó a trabajar conmigo cuando yo tenía 13 años y ahora trabaja con un hombre con dos hijos".

El descargo de Abel Pintos sobre los encuentros y desencuentros con amigos

Paula Chaves habló en PH sobre su alejamiento de su íntima amiga Zaira Nara y minutos más tarde el intérprete de canciones pop y folklóricas reflexionó al respecto. "Los desencuentros no necesariamente están cargados de falta de amor, son solamente desencuentros. Porque uno a veces está espalda con espalda con alguien durante muchos años y cuando cambia la postura, siente que le falta una parte. Estuvimos hablando mucho en los últimos diez días y en ningún momento nos miramos a los ojos. Porque nunca nadie hace esto, fue muy fuerte", sostuvo Abel.

"Lo que hablé con él es exactamente nuestro temario para llegar a la conclusión que no importa cómo se muevan las fichas nosotros vamos a amarnos igual, porque sí cambiaron nuestros roles. Me di cuenta que casi no paso tiempo sin hablar. Me hizo muy bien, a mí y a Jorge también, que lo quiero abrazar ahora", concluyó su reflexión Pintos, en relación a su vínculo con su manager.