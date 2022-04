Otro fuerte cruce en vivo entre Noe Antonelli y Nancy Pazos: "No te conviene"

Noe Antonelli y Nancy Pazos se cruzaron feo de nuevo en vivo en Flor de equipo, el programa de televisión en el que ambas son panelistas por Telefe.

Noe Antonelli vs. Nancy Pazos en Telefe.

Flor de equipo (Telefe) sigue sin paz por la terrible interna entre sus panelistas, más allá del alejamiento de "Flor" Peña como conductora y la llegada de Denise Dumas en su lugar. En esta oportunidad, las que se cruzaron feo en vivo fueron "Noe" Antonelli y Nancy Pazos.

El momento incómodo en el programa se dio en la emisión del jueves 7 de abril de 2022, cuando las periodistas le agregaron otro episodio a una relación demasiado tirante entre ambas. Si bien en marzo pasado ya habían exhibido sus diferencias, ahora lo volvieron a hacer.

Nancy Pazos vs. Noe Antonelli en vivo en Flor de equipo

Las panelistas del ciclo que se emite de lunes a viernes de 11 a 13 protagonizaron otro "round" entre ellas. En esta ocasión se debió a un irónico comentario de Noelia justo cuando Dumas le había pedido a Pazos que hiciera la introducción a un informe. "No te conviene que presente Nancy los tapes, si querés te los presento yo", la chicaneó ante las risas generalizadas en el estudio. Más allá de las bromas, lo cierto es que fue un momento tenso y así lo corroboró Intrusos (América TV) luego con sus entrevistas.

Los testimonios de Nancy Pazos y Noe Antonelli

En el diálogo con los cronistas del envío de Flor de la V, las dos partes de esta compleja historia se refirieron a lo ocurrido en el piso. Todo comenzó cuando en la transmisión la producción invirtió los roles de las panelistas para presentar los temas, ya que habitualmente Pazos se encarga de la actualidad política y Antonelli, de la farándula. En el diálogo con Intrusos, Nancy se defendió y expresó: "Me dijeron ´che, viene el tema de la guerra, presenta Noe´. Y cuando terminó pregunté ´che, ¿qué onda? ¿Ahora yo presento espectáculos?´. Nada más que eso".

Más tarde llegó el turno de Antonelli, que señaló: "Para que yo me meta en la tormenta es porque la tormenta fue heavy (pesada)... Si no, no hay ninguna chance". Luego, el notero le consultó cuántos puntos le ponía a su relación actual con Pazos y contestó que "por ahora es un 4 porque antes restó mucho, pero se está portando bien".

En Intrusos debatieron acerca del duelo de Nancy Pazos vs. Noe Antonelli por Telefe.

Nancy Pazos y Noe Antonelli ya se habían peleado en Flor de equipo

Cuando todavía conducía "Flor Peña" en el programa de Telefe a comienzos de marzo pasado, las dos panelistas ya habían tenido un cruce muy tenso al aire. Todo comenzó cuando supuestamente Nancy ninguneó a su colega y no quiso presentar un informe "de espectáculos" porque a ella no le correspondía, ya que siempre lo hacía Noelia. "¿Desde cuándo hago espectáculos?", habría sido la queja de Pazos en la interna.

Visiblemente molesta por esta situación, Antonelli le contestó duramente en vivo y le dijo en la cara: "Me parece que vos así te ponés en un lugar de superioridad. Yo no sólo hago espectáculos, soy una periodista de hace muchos años, hice muchas cosas...".

"Hace diez días hice un informe de la guerra en Instagram y quizás fue mucho más completo que tu editorial en la radio", desafió Antonelli a Pazos. "Vos dijiste que yo no podía presentar un informe de la guerra porque la periodista de actualidad eras vos, hagámonos cargo...", profundizó.

"Yo no sabía eso, lo único que hice fue preguntar. Dije ´che, si siempre los informes de actualidad los hago yo, ¿entonces qué me queda ahora?", cerró Nancy para defenderse. Al mismo tiempo, Analía Franchín se puso del lado de Noelia y Florencia Peña simplemente trató de llevar tranquilidad.