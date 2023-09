El calvario desconocido de Analía Franchín: "Lo voy a denunciar"

Analía Franchín reveló el mal momento que vive desde hace meses con uno de sus vecinos.

Analía Franchín es una periodista que actualmente se desempeña como panelista en A la Barbarossa (Telefe), el programa conducido por Georgina Barbarossa. En medio de una conversación al aire con sus compañeros, Franchín dejó a todos sin palabras al revelar el alarmante episodio personal que vivió recientemente en su hogar, a causa del mal comportamiento de un hombre de su vecindario. La periodista relató lo sucedido y aseguró que incluso iniciará acciones legales al respecto.

La panelista contó que, cansada de uno de sus vecinos, tomó una tajante decisión. "Lo voy a denunciar", advirtió. Cuando sus compañeros le preguntaron qué fue lo que ocurrió, explicó que tiene problemas de convivencia con un vecino cuyo perro ladra a toda hora. Además, aseguró que el hombre tiene encerrada a la mascota durante horas.

"Mandé un mensaje al grupo porque estoy alterada. ¿Saben hasta qué hora ladró el perrito? Hasta las 12 y 15 de la noche", se quejó. Sin embargo, los ruidos no fueron su mayor motivo de preocupación. "El vecino es un mal parido. Deja encerrado el perrito en un patio. Ayer empezó a ladrar y aullar a las 3 de la tarde y siguió así hasta las 12 de la noche. Esto viene hace meses, lo voy a denunciar", detalló.

Como si eso fuera poco, el vecino tuvo una extraña respuesta ante su reclamo. "Le fui a golpear la puerta y me dijo: 'yo trabajo todo el día, ¿qué querés que haga?'. Me da pena. El perro aúlla, aúlla, aúlla. No sé para qué tiene al perro", cerró, indignada.

El drama de salud de Analía Franchín: "Cóctel de remedios"

En una reciente emisión, un médico llamado Claudio Waisburg fue invitado al programa para hablar sobre los síntomas de las migrañas y cómo combatirlas. En este contexto, la panelista aprovechó e hizo un descargo sobre el problema de salud que sufre desde hace mucho tiempo.

"Yo siempre relaciono el dolor de cabeza a una vasodilatación, entonces tomo mucha agua y siempre dicen que la cafeína ayuda mucho a bajar el dolor. Y lo otro: a mí me ha pasado que, por más que lo agarrara al principio, me tomaba un cóctel de remedios y no se me pasaba. Me duraba entre dos y tres días...", consultó Franchín. Además, aseguró que estuvo muy asustada por la posibilidad de que se tratara de un accidente cerebro vascular.

Rápidamente, el médico la tranquilizó y le dijo que no debería alarmarse a menos que el dolor de cabeza esté acompañado de vómitos y sea de una intensidad jamás antes sentida. "Un dolor de esos generalmente no responde a los analgésicos comunes. Además, un ACV suele estar acompañado de un dolor de cabeza muy fuerte con otros síntomas", aclaró el experto.

El mal momento de Analía Franchín: "Ataques de pánico"

Los problemas físicos no fueron lo único que aquejó a Franchín durante el último tiempo. Meses atrás, la madre de Karina La Princesita se presentó al programa a hablar sobre el estado mental de su hija. Franchín intervino y confesó que ella también lo vivió en primera persona.

"Yo leí el posteo de Karina. Yo también sufrí ataques de pánico. Por suerte cada vez se habla más de la salud mental, porque antes era hasta vergonzoso hablar de eso. Está buenísimo que artistas como tu hija puedan contarlo", relató la panelista.

En este sentido, explicó que el tratamiento psiquiátrico no da resultados mágicos, sino que se debe atravesar un largo proceso. "Justamente nuestro cerebro está bien preparado con barreras para que no pueda ingresar cualquier cosa. Mínimo tarda un mes. Y después hay que ver si es realmente esa la medicación que funciona. Y, si no, hay que cambiarla y esperar otro mes. Uno entra en desesperación porque quiere sentirse bien, es angustiante", cerró.