Analía Franchín reveló su drama de salud: "También sufrí"

La panelista de televisión habló sobre salud mental. Analía Franchín reflexionó sobre la importancia de concientizar sobre ese tipo de afecciones.

Analía Franchín reveló detalles desconocidos sobre su salud mental y contó los momentos que atravesó como consecuencia de sus afecciones. La panelista de A la Barbarossa reflexionó sobre el relato de Karina, La Princesita en alusión a sus problemas de ansiedad y depresión.

La madre de la cantante de cumbia habló en el ciclo de Georgina Barbarossa en Telefe sobre la salud mental de su hija y la periodista aprovechó la situación para relatar su propia historia con ese tipo de trastornos. "Es algo que está atravesando hace bastante y hay que superarlo. Ella por ahí al principio no se daba cuenta de los ataques de pánico y yo le dije un par de veces que tenía que tratarlo. Pero todo lleva su tiempo", comentó Mónica Cuello.

"Yo leí el posteo de Karina. Yo también sufrí ataques de pánico. Por suerte cada vez se habla más de la salud mental, porque antes era hasta vergonzoso hablar de eso. Está buenísimo que artistas como tu hija puedan contarlo", relató Franchín. Además, la exparticipante de Masterchef Celebrity remarcó el dato de que la medicación psiquiátrica tarda mucho tiempo en hacer efecto, por lo que es necesario ser paciente.

"Justamente nuestro cerebro está bien preparado con barreras para que no pueda ingresar cualquier cosa. Mínimo tarda un mes. Y después hay que ver si es realmente esa la medicación que funciona", señaló Analía. Y cerró: "Y, si no, hay que cambiarla y esperar otro mes. Uno entra en desesperación porque quiere sentirse bien, es angustiante".

Qué dijo la mamá de Karina sobre la salud de su hija

"Es un conjunto de cosas: mucho trabajo, mucho estrés, un proceso desde que empezó de chiquita, siempre anduvo a las corridas, la responsabilidad, ella se ocupa absolutamente de todo", relató Mónica. Y concluyó: "Kari a los 18 añitos salió a recorrer todo el país y hubo cosas que se perdieron en la familia, cumpleaños, navidades, porque ella tenía que trabajar".

La madre de la intérprete de hits como Fuera y Corazón Mentiroso habló también con Intrusos sobre la salud de su hija y enumeró algunos de los estragos que la joven vivió en su vida. "Varios de los que le hicieron este juicio fueron ayudados por ella. En épocas donde ella no podía trabajar porque no se solucionaban cosas, los ayudó para que no se queden sin trabajo. Ella se ocupa de muchas cosas. En la vida de su hija está presente en todo. Se ocupa de su banda… ¡Es una persona que se ocupa de tantas cosas! Tendría que relegar un poco, disfrutar y descansa", señaló.