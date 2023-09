Analía Franchín se abrió y contó sus horas más oscuras: "Cóctel de remedios"

La panelista de televisión dio a conocer un drama de salud que vivió. Analía Franchín contó los fuertes síntomas que tuvo por sus afecciones.

Analía Franchín comenzó su carrera como panelista de programas de espectáculos a princpios de los 2000 y, después de varios años sin estar en pantalla, desde hace un tiempo volvió a los medios. La expareja de Guillermo Cóppola se desempeña como miembro del panel de A la Barbarossa en Telefe y allí reveló una dura realidad que vivió por su salud.

El médico Claudio Waisburg salió al aire en el ciclo de Georgina Barbossa desde un móvil para hablar sobre las migrañas y cómo combatirlas. En ese contexto, Franchín aprovechó para hacer una revelación sobre las afecciones que tuvo hace un tiempo y hacerle una consulta al respecto al experto en el tema.

"Yo siempre relaciono el dolor de cabeza a una vasodilatación, entonces tomo mucha agua y siempre dicen que la cafeína ayuda mucho a bajar el dolor. Y lo otro: a mí me ha pasado que, por más que lo agarrara al principio, me tomaba un cóctel de remedios y no se me pasaba. Me duraba entre dos y tres días", consultó Analía. La panelista aseguró que en esos casos estuvo paranóica por la posibilidad de que esos dolores significaran un accidente cerebro vascular.

El médico aseguró que uno debe alarmarse cuando el dolor es matinal, cuando está acompañado por vómitos, cuando es un dolor que nunca antes se tuvo. "Un dolor de esos generalmente no responde a los analgésicos comunes. Además, un ACV suele estar acompañado de un ndolor de cabeza muy fuerte con otros síntomas", respondió el experto.

El cruce de Analía Franchín y Nancy Pazos en Telefe

Franchín y Pazos hablaron sobre el crimen de Morena, la niña que fue asaltada cuando iba a la escuela en Lanús, y discutieron al respecto. "Me quedó muy grabado y me da escalofríos cómo habla este chico menor diciendo 'Los voy a matar a todos'. ¿Cómo hacés que tu hija vaya al colegio? ¿Cómo salís vos a trabajar cuando tenés un pibe menor que ya está avisando que va a matar a todos?", comentó Analía en alusión al comentario que el adolescente de 14 años que en un principio fue sospechoso había hecho.

Nancy: "Estaba drogado"

Analía: "No imoprta, nancy. No justifiquemos con que estaba drogado"

N: "No estoy justificando. Insistís con el tema del menor, gritando boludeces por la tele. Te voy a decir una sola cosa: no está ahí el mayor problema"

A: "Bueno, para mí sí. Dejame que yo lo exponga"

N: "Dejame darte estadísticas"

A: "No. No sos mi maestra, Nancy"

N: "De cada cien delitos, dos son protagonizados por menores"