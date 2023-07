Arde Telefe: la verdad detrás de las internas en A la Barbarossa

El ciclo conducido por Georgina Barbarossa atraviesa una fuerte crisis en el equipo y salió a la luz la verdad.

Pese a ser uno de los programas más vistos de la señal, A la Barbarossa no atraviesa un gran momento. El ciclo conducido por Georgina Barbarossa en Telefe atraviesa tensos momentos y se rumorea que la animadora no estaría contenta con cierta actitud por parte del panel y de la producción.

Según dio a conocer Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, luego de pasar un tape en donde se ve a Georgina mandando a callar a la panelista Pía Shaw, la conductora estaría muy enojada con la periodista por el "especial" de Shaw y Noe Antonelli. "El canal vio con buenos ojos estirar el vivo de La Peña de Morfi con esto de las chicas, pero con un tema que ha calado complicado", empezó por contar el conductor de El Trece.

Luego, sumó: "Al programa le han puesto A la Barbarossa edición especial, desde la escenografía y el título del programa de Georgina, donde ellas trabajan como panelistas, pero el programa es de Georgina". En este marco, Adrián Pallares opinó: "Es raro, hay que decirlo. El título tiene el nombre de la conductora, es raro. Lo que parece que a Georgina más le molestó y con derecho, es que se enteró cuando vio la promo... Y habría dicho: 'Ah, ¿tengo que trabajar los domingos también?'. Entonces, le dijeron 'No, vos no vas a conducirlo los domingos'".

Finalmente, Lussich determinó: "Georgina habría dicho 'me hice cargo de La Peña, chicos, estoy todas las mañanas y nadie es capaz de avisarme que van a poner una edición especial con mi nombre y mis compañeras, con mi nombre?'". Luego, concluyó: "Parte del grupo de Georgina cuenta detrás de cámara que hay mucho lío con el tema del panel"

El desesperante momento de Robertito Funes en Telefe: atrapado en la nieve

Robertito Funes Ugarte volvió a protagonizar un blooper en Telefe desde un móvil en el sur del país. El conductor de televisión acudió a Bariloche para salir al aire en el ciclo de Georgina Barbarossa desde un móvil y sufrió un inconveniente que lo obligó a ser ayudado.

El movilero de A la Barbarossa es el encargado de aportarle humor y un clima de distensión al programa, que tiene una primera parte cargada de una energía más pesada con casos policiales. De esa manera, Funes Ugarte saca todo su histrionismo en cada salida al aire y pone a reír a todos los presentes en el estudio de TV.

Robertito tuvo un problema con su auto en Bariloche y debió ser auxiliado por un hombre. "Miren lo que le pasó ayer a Robertito, pobre", presentó el tape Barbarossa con un graph que rezaba: "Roberto se quedó varado en Bariloche". "Ahí quedó el auto, lo dejé para el traste. Lo que pasa es que nos metimos por este camino porque si no no llegábamos, hay muchísima gente y sucede esto", comentó entre risas Robertito mientras un hombre cuya identidad no se reveló maniobraba su coche. "Siempre encuentra a alguien que lo salva", soltó la panelista Noe Antonelli desde el piso.