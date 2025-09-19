Se filtraron los finalistas de La Voz Argentina y hay escándalo en Telefe

Qué se sabe de el final de La Voz.

La Voz Argentina 2025 atraviesa horas de máxima tensión. En las últimas horas se encendió la polémica por una supuesta filtración que revelaría los nombres de los cuatro finalistas del reality musical de Telefe. La información fue divulgada en el stream Ya fue Todo (Jotax), donde la panelista Barbie Gyalay lanzó una bomba: “Se habrían filtrado los cuatro finalistas de La Voz Argentina”.

El conductor Ale Castelo, sorprendido, reaccionó de inmediato: “¿Otra vez? ¿Cómo en el 2021?”. A partir de ese momento, el rumor se propagó velozmente en las redes sociales, encendiendo el debate entre los seguidores del ciclo. Esta información se viralizó y los televidentes opinaron con enojo.

Gyalay incluso detalló los nombres que, según esta versión, llegarían a la gran final: “Hay un ganador por equipo. Son cuatro equipos. Se filtraron los ganadores de cada equipo. Los finalistas serían Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda! y, acá hay polémica, porque es una participante que fue eliminada varias veces y salvada varias veces y que hoy está en el team Soledad y sería Valentina Otero”.

Cuándo termina La Voz Argentina

La final de La Voz Argentina será en octubre, aunque la fecha exacta todavía no está confirmada. Desde el canal indicaron que aguardan la definición de algunas fechas de partidos de fútbol que podrían alterar la grilla. Solo restan los shows en vivo, donde el público votará para elegir a su participante favorito. Uno a uno los concursantes irán quedando en el camino hasta consagrar a un único ganador en el cierre de esta edición.