Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Christian Petersen.

El reconocido chef Christian Petersen sigue internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de descompensarse al intentar emprender un ascenso al Volcán Lanín. Si bien está extubado, presenta un cuadro que aún sigue siendo delicado, teniendo en cuenta que transitó un fallo multiorgánico.

Con el pasar de los días, cada vez son más los detalles que se conocen: el más reciente fue que, según información revelada por Fernanda Alonso, los exámenes toxicológicos efectuados sobre el cocinero habrían dado positivo en cocaína y MD, algo que habría motivado el hermetismo que rodea el caso.

Christian Petersen sigue internado en San Martín de los Andes.

Nuevos detalles sobre la salud de Christian Petersen

Este último martes, en Mañana Bien Arriba (TV Púbica) se comunicaron con Sebastián Ciuffolotti, periodista de Neuquén, para que este pueda explicar mejor cómo es la situación del hombre ligado a las cocinas. "Las últimas novedades son que él está extubado. Recordemos que tuvo una falla multiorgánica, esto significa que muchos órganos vitales no están trabajando como deberían. No así los pulmones, por ese motivo fue extubado. La novedad, que es extraoficial, es que Christian está desorientado. No está en tiempo y espacio, le está costando estar atento a la realidad. Esta es una de las cuestiones. Se hace difícil trabajar sin un parte oficial", comentó el trabajador de prensa.

"Hace unos días un colega mencionaba que la familia estaba enojada porque lo dieron por muerto, pero la realidad es que la situación es desesperante. Estamos hablando de una persona que estuvo cinco días intubada, con una falla multiorgánica, con situaciones de salud bastante complicadas. Si a esto le sumamos esto que yo acabo de comentar, que hace difícil el traslado a una clínica privada de Buenos Aires, pone en evidencia una situación bastante compleja", concluyó.