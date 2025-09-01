Javier Milei se va del país.

Meses después de separarse del presidente Javier Milei, la actriz y humorista Fátima Flórez confirmó que coincidirá nuevamente con él en Las Vegas. El empresario Jorge Elías promocionó el espectáculo de Flórez en el Hotel Sahara destacando la presencia de Milei, quien viajará a Estados Unidos en medio de la crisis en Argentina para participar de encuentros empresariales en Los Ángeles y hará una escala en la ciudad conocida por su vida nocturna y casinos.

Las publicaciones de Elías en su Facebook personal, realizadas el 3, 8 y 11 de agosto, sorprendieron al remarcar con el lema “¡Viene Milei!” la asistencia del presidente al show de su expareja. Esta situación llama la atención porque el mandatario atraviesa su peor crisis de gestión, con su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y líder del partido La Libertad Avanza, envuelta en un escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Karina Milei enfrenta pedidos de interpelación en el Congreso y aún no fue citada por la justicia, lo que mantiene la polémica latente. Además, el presidente decidió no participar en el tramo final de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, una región clave donde el gobernador Axel Kicillof lidera las encuestas bajo la consigna “kirchnerismo Nunca Más”.

Sobre esta inesperada coincidencia, fue la propia Fátima Flórez quien confirmó la presencia de Milei en su show el 5 de septiembre. “Sí, en Las Vegas. Justo da la casualidad de que coincidimos el mismo día, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco él de su tour y yo del mío”, explicó en una entrevista reciente.

Fátima Florez aseguró que está "soltera" y no sale con Milei

Respecto a su vínculo sentimental con el presidente, Flórez fue contundente: “No. Para nada. Estoy soltera, súper tranquila, con la libido en mi carrera y trabajo. No puedo ligar lo sentimental con lo que me conviene. Siempre me manejé con el corazón”. De esta manera, descartó cualquier reconciliación pese a la proximidad del encuentro.

Este cruce en Las Vegas ocurre en un momento de alta tensión política para Milei y su entorno familiar, pero también refleja la faceta pública y artística de Flórez, quien mantiene su carrera al frente mientras el presidente enfrenta desafíos que podrían definir su futuro político.