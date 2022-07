Se bajó la suplente: Paula Chaves dejó pagando a Cortá por Lozano

Paula Chaves emitió un comunicado anunciando su baja de Cortá por Lozano. Al menos, por un día: los motivos para no asistir al programa de Telefe.

Cortá por Lozano se quedó sin su conductora suplente: con Vero Lozano de vacaciones, su suplente Paula Chaves anunció mediante las redes sociales que sufrió un problema por el cual no pudo asistir. De este modo, en Telefe se encendieron las alarmas ya que la conductora no volvería en los próximos días.

Tras padecer la convulsión de su hija Filipa, al parecer Paula Chaves sufrió un pico de estrés por el que terminó "en cama". "Llamalo 'estresaso'. Llamalo 'te baja todo'. Llamale 'me agarré el virus y Oli y Balta'... Pero hoy me quedo en la cama. No voy a poder ir a Cortá por Lozano", explicó la conductora.

De este modo, y teniendo en cuenta los días que se vienen, Telefe debe buscar una reemplazante en caso de que Paula Chaves no regrese este miércoles. Cabe destacar que Vero Lozano todavía está de vacaciones y no regresará, por lo que al momento el programa de la TV abierta carece de conductora confirmada.

El desgarrador relato de Paula Chaves sobre un mal momento de su hija

Paula Chaves causo conmoción al expresarse sobre un problema de salud que atravesó su hija Filipa Alfonso. La celebridad de Telefe dio detalles de un angustiante y desesperante momento que vivió en medio de un ataque de convulsiones de la pequeña, producto de su relación con el actor y productor Pedro "Peter" Alfonso.

"Lamentablemente el jueves me ocurrió algo muy shockeante. Que encima ya me había pasado en diciembre", arrancó Paula Chaves. Y siguió: "Mi hija Filipa tiene convulsiones por fiebre, cada vez que levanta una línea de fiebre puede llegar a pasarle eso". En cortá por Lozano, ciclo donde reemplaza a Vero Lozano en la conducción, aclaró que no es necesario que llegue a altas temperaturas de fiebre para convulsionar. "Las veces que le pasó tenía 37.5".

Chaves contó que las convulsiones se dan cuando la temperatura cambia de manera abrupta, ya sea para arriba o para abajo. "Tuve una situación en la que mi hijo Baltazar tenía un virus, estuvo vomitando durante 24 horas sin parar y decidí llevarlo a la clínica. Pedro tenía que hacer gira, estaba todo bien en casa: Fili tenía esas liniecitas de fiebre pero nada más. Y bueno, en la bajada de Thames y Panamericana, me di vuelta y vi a mi hija con espuma en la boca y los ojos para atrás", continuó su relato con conductora de televisión y aseguró que a pesar de haber vivido esto mismo hace algunos meses, ese momento significó un gran susto.