Salió a la luz la tercera "amiga" en discordia entre Milei y Yuyito: "Blanquee la relación"

Salió a la luz la tercera "amiga" en discordia entre Milei y Yuyito.

En las últimas horas apareció una mujer en televisión que habló de su relación Javier Milei y reveló el "lado B" de la relación del presidente con la conductora Yuyito González. La palabra de Rosemary Maturana, la autopercibida "amiga" del líder de La Libertad Avanza contra Yuyito, a quien llamó "cacatúa": "Soy la tercera y no lo soy".

En un móvil con Desayuno Americano (América TV) Rosemary Maturana, la "amiga" del presidente rompió el silencio y advirtió: “Cuando ellos -González y Milei- se separaron, fue por unos mensajes que ella vio en mi teléfono. Me mandó un audio amenazador”, continuó Maturana. Y luego, pasó a mostrar el mensaje de que Yuyito González le habría dejado: "Rosmery ¿cómo estás? Soy Amalia. Ehhhh (...) Necesito hablar con vos a la brevedad -continuó con la pausa pensativa- Necesito que me llames o sino te voy a estar buscando yo otra vez para (...) -insistió con la expresión- justamente necesito decirte algunas cosas ¿si? Gracias”.

Más allá de escrachar a Yuyito González, Rosemary contó que antes del audio tenían buena relación: ”Antes me invitó al programa, hablamos de vez en cuando. Yo le blanquee la relación porque supe antes que ella que iba a ser la novia. Cuando se conocieron, él estaba en una relación con Fátima Flórez”. Y reveló que en el periodo en que el presidente fue pareja de la cómica, estuvo en diálogo con ella: “Él siempre hablaba conmigo. Él estaba de novio y yo era su amiga, era su confidente. Fátima jamás se metió o me vapuleó. Todo lo contrario. Ella lo hizo súper feliz a Javier en su momento. Nunca tuve un problema con ella, que es todo lo contrario a esta señora, a Yuyo”, remarcó Rosemary. Y cerró: "Yuyito es recontra celosa, posesiva, celosa, gritona, cacatúa. Las tiene todas”.

Fátima Florez se cansó y confirmó un secreto a voces sobre Milei y Yuyito: "Las paga"

Fátima Florez volvió a la televisión a destapar una olla luego de la separación de su exnovio el presidente Javier Milei y Yuyito González, y lanzó un feroz comentario dirigido a la conductora de Ciudad Magazine. Las fuertes palabras de la imitadora que alimentan un escándalo "presidencial".

Fátima Florez fue interceptada por un móvil de Infama (América TV) y cuando le preguntaron por la separación de Milei y Yuyito respondió de forma categórica: "Yo no ando mirando la vida de los demás, estoy enfocada en mí y yo no soy quien para opinar". Aún así, la periodista no dio el brazo a torcer y le retrucó con una inquietud que soltó la lengua de la imitadora: "Definime el concepto de 'mujer buscona'". "Mujer buscona es algo que las mujeres sabemos que no nos gusta. Si una mujer es bebotona cuando un hombre está en pareja y toquetea no está bueno", sentenció Fátima en alusión al romance que tuvieron el Presidente y la exmodelo.

Segundos después, Fátima Florez le envió un fuertísimo mensaje a Yuyito González, a quien señaló por haberle robado a su entonces pareja: "El que las hace las paga y el de arriba ve todo". Y en el cierre del móvil, la periodista le comentó que Yuyito se habría mostrado indignada con las autoridades del canal por la entrevista que le concedió a Viviana Canosa, parte de la misma empresa, a lo que la imitadora respondió con ironía: "¿Se bajó del Pony para chillar?".

Días atrás, Fátima Florez había arremetido contra Yuyito González en diálogo con Viviana Canosa y volvía a aquella entrevista de la rubia a Milei en su magazine: “Mirá, yo creo que me pareció realmente de zorra, pero ya está, esto pasó hace un montón, en el contexto de que todo el mundo sabía que nosotros estábamos de novios y de pronto... En su momento, no sé si enojada, pero me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer, el tirarte a agarrarle el muñeco. En el programa de ella tenía los muñecos de madera, pero me quiso agarrar el muñeco de carne mío”.