Tras Yuyito González, habló Rosemary y confirmó el vínculo que tiene con Milei.

Yuyito González y Javier Milei confirmaron sus separación y dieron mucho que hablar. Pese a que la conductora de Empezar el Día (Magazine) aseguró que no hubo terceros en discordia y, en las últimas horas, comenzaron a circular rumores que que contradicen esta versión y ponen foco en una mujer llamada Rosemary.

Este domingo en Infama (América TV), Marcela Tauro sumó detalles sobre el vínculo entre el presidente y la desconocida mujer. "Es amiga de Milei desde hace bastante. Me dijeron que hace unos años atrás fueron pareja, ahora son amigos y ella fue su asesora de imagen", explicó.

Luego, Karina Iavícoli explicó que aunque Rosemary "no estuvo contratada por el Gobierno", sí tuvo un papel importante en el círculo íntimo del presidente. "Como tienen tanta confianza, lo asesoró con su look rocker de la campera de cuero. Cuando entró al cuadro Yuyito a la vida de él, ella seguía siendo amiga del presidente y cruzaban mensajes", afirmó.

Además, según trascendió en el programa, lo que habría desencadenado el fin de la relación fue que Yuyito le revisó el celular a Milei y encontró algo. "Parece ser que hace dos semanas, unos días antes de la separación, Yuyito le habría agarrado el teléfono al presidente y le habría visto muchas llamadas con Rosemary", relató Iavícoli.

Habló la supuesta novia de Javier Milei

Infama compartió una entrevista a Rosemary, que aclaró su versión de los hechos: "A Javier lo conozco hace mucho. Yo nunca trabajé con él, solo lo asesoré por una cosa nuestra en todo el año de campaña electoral, pero no soy del partido ni nada, es algo particular". En esa misma línea, sobre su vínculo profesional con el mandatario, comentó: "Yo le cambié el look de las corbatas, la campera, los trajes... Y a partir de eso generamos una amistad". Además, detalló que actualmente trabaja en una inmobiliaria. Por último, cuando la notera le preguntó por su relación con Yuyito González, Rosemary decidió no hacer declaraciones y finalizar la charla.

Yuyito González habló tras el anuncio de separación de Javier Milei: sus palabras

Yuyito González reveló que se separó de Javier Milei tras meses de relación y volvió a hacer un descargo público sobre las críticas que recibió. La exmodelo habló en su programa de televisión de su ruptura amorosa con el Presidente y contó cómo se siente en este momento de su vida.

La presentadora del canal de cable Ciudad Magazine dio a conocer que la decisión habría sido de común acuerdo con Javier Milei en su descargo al respecto, pero recientemente se refirió a aquellos que la acusan de estar en una postura engreída: "Les quiero decir algo, el tema del pony es un símbolo, no es por quién vos puedas tener al lado o no puedas tener a lado. Cuando hablo del pony es porque me siento empoderada, soy una mujer que se autovalora, tengo a Dios a mi lado, tengo autoestima", comenzó González.

"El tema del pony tiene que ver con eso, no con circunstancias de tu vida: en qué trabajo estás, si te ven, no te ven, si te quieren, no te quieren, si tenés pareja, no tenés pareja. Entonces, subite al pony y amigate con el pony de otros", continuó la exmodelo. Y siguió: "La gente que no se valora a sí misma le genera rechazo que otra persona se sienta empoderada. Yo lo simbolizo con el pony. Y dicen ‘se subió al pony’. yo sé lo que soy, sé mis valores, mis límites. Y sé cuándo ponerlos. También voy a tener acá a una princesa. Y voy a traer una foto de mis ovarios porque ¡saben los ovarios que tengo!".