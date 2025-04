Yuyito González habló en su programa tras su separación de Javier Milei.

Yuyito González reveló ayer que se separó de Javier Milei tras meses de relación y hace algunas horas volvió a hacer un descargo público sobre las críticas que recibió. La exmodelo habló en su programa de televisión de su ruptura amorosa con el Presidente y contó cómo se siente en este momento de su vida.

La presentadora del canal de cable Ciudad Magazine dio a conocer que la decisión habría sido de común acuerdo con Javier Milei en su descargo al respecto, pero recientemente se refirió a aquellos que la acusan de estar en una postura engreída: "Les quiero decir algo, el tema del pony es un símbolo, no es por quién vos puedas tener al lado o no puedas tener a lado. Cuando hablo del pony es porque me siento empoderada, soy una mujer que se autovalora, tengo a Dios a mi lado, tengo autoestima", comenzó González.

"El tema del pony tiene que ver con eso, no con circunstancias de tu vida: en qué trabajo estás, si te ven, no te ven, si te quieren, no te quieren, si tenés pareja, no tenés pareja. Entonces, subite al pony y amigate con el pony de otros", continuó la exmodelo. Y siguió: "La gente que no se valora a sí misma le genera rechazo que otra persona se sienta empoderada. Yo lo simbolizo con el pony. Y dicen ‘se subió al pony’. yo sé lo que soy, sé mis valores, mis límites. Y sé cuándo ponerlos. También voy a tener acá a una princesa. Y voy a traer una foto de mis ovarios porque ¡saben los ovarios que tengo!".

Las críticas de Yanina Latorre a Yuyito González y Javier Milei

"Ella está enojada, tiene un enojo conmigo porque no quiere que se hable de su programa. Ella dice que tiene un grupo de abogados que van a estar mirando a ver a quién puede demandar", comenzó Latorre. Y siguió: "Hay que decirle que está en pareja con el presidente de la Argentina y nosotros estamos ejerciendo nuestro laburo y estamos opinando. Y no podes arrancar un programa con dos muñequitos de madera, haciendo que chapan. No es una nena de 2 años".

Yuyito González.

Yanina se refirió a lo que hizo González en su ciclo de TV: "Me parece deplorables esos muñequitos. ¿Hay algo más marginal que la novia del presidente tenga un programa que use únicamente para demostrar que está con él? Ella se levantó en vivo a Milei y mediatizó su vínculo, entonces bancate la que venga".

"Da poco serio. Ella debería estar mudita al lado del presidente, no con esas lentejuelas o haciendo canjes de bikinis. A mí me da vergüenza. Esto recorre el mundo. ¿Con qué seriedad te vas a recibir con Trump. A mi me da vergüenza ajena", continuó Latorre en alusión a Yuyito González y Milei.

Fuertes declaraciones de Viviana Canosa sobre Yuyito González

"Nosotros no tenemos nada en contra. Ella es la primera dama y tiene que entender el juego que jugamos. A mí también me critican y yo me defiendo, y si no quiero no lo hago. Además, siento que con Fátima Javier era un poco más fogoso", comentó Viviana Canosa en una charla con el cronista de Puro Show. Y sumó: "Pero no estamos diciendo nada mal: estamos diciendo, 'che, cerrá un poco más la boca', no da hacer publicidad de ropa interior con toda la mercadería, sos la primera dama. No la comparo con Juliana (Awada) porque fue la primera dama más linda que tuvimos, la única".