Yuyito González anunció su separación de Javier Milei.

La conductora de televisión y ex vedette Yuyito González contó que se separó de Javier Milei en las últimas horas. Dio a conocer la noticia horas más tardes de que se conozca la muerte del Papa Francisco, en el programa de televisión que lleva adelante desde hace más de un año en la pantalla de Ciudad Magazine.

González abrió su ciclo de espectáculos con un sincero descargo ante sus televidentes, en alusión al estado de su relación amorosa con el Presidente de la Nación. "Hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla", dijo Yuyito en un fallido que luego corrigió al decir: "Él también, esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación".

"Hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y quería anunciarlo simplemente. Así como he compartido casi un año, también era justo y lógico que anunciara esta ruptura. Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación, sé que me van a esperar doscientos millones de micrófonos a la salida del programa", continuó González. Y cerró: "Sepan que no tengo nada para decir más que esto, simplemente esto que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosísima. Agradecida por lo que viene, por lo que Dios tiene para mi vida que ya puedo deslumbrar qué es y me da mucha felicidad".

El duro descargo de Yanina Latorre sobre Yuyito González

"Ella está enojada, tiene un enojo conmigo porque no quiere que se hable de su programa. Ella dice que tiene un grupo de abogados que van a estar mirando a ver a quién puede demandar", comenzó Latorre. Y siguió: "Hay que decirle que está en pareja con el presidente de la Argentina y nosotros estamos ejerciendo nuestro laburo y estamos opinando. Y no podes arrancar un programa con dos muñequitos de madera, haciendo que chapan. No es una nena de 2 años".

Yanina profundizó y se refirió a lo que hizo González en su programa de TV: "Me parece deplorables esos muñequitos. ¿Hay algo más marginal que la novia del presidente tenga un programa que use únicamente para demostrar que está con él? Ella se levantó en vivo a Milei y mediatizó su vínculo, entonces bancate la que venga".

"Da poco serio. Ella debería estar mudita al lado del presidente, no con esas lentejuelas o haciendo canjes de bikinis. A mí me da vergüenza. Esto recorre el mundo. ¿Con qué seriedad te vas a recibir con Trump. A mi me da vergüenza ajena", continuó Latorre en referencia a Yuyito González y Milei.

Las palabras de Yuyito sobre casamiento que sorprendieron en las últimas semanas

"En la vida hay que ir por todo, no hay que quedarse en tibiezas, no hay que quedarse a medias, en especulaciones, en puede ser, no puede ser. Yo no recordaba este video, pero digo sí, me van a ver casada. No sé ni cuándo. No tengo la visión, pero me van a ver casada", comentó la expareja del Presidente de la Nación. Y siguió: "En la vida hay que ir por todo. Muchas veces cuando me preguntaban por el amor, yo decía que la pareja, en esta etapa de mi vida, tiene que ser el broche de oro, después de los fracasos… Hay que ir por todo. Dios tiene todo para darnos".