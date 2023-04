Salió a la luz el costado oculto del Pocho Lavezzi: "No se van a meter"

Ezequiel Lavezzi volvió al centro del ojo mediático gracias a una revelación de Yanina Screpante, su expareja, en un móvil donde reveló en qué instancia está su situación judicial con el futbolista.

Yanina Screpante, la exnovia de Ezequiel "El Pocho" Lavezzi, reapareció en la televisión con una fulminante chicana hacia el futbolista, con el que está enfrentada en un litigio judicial tras su escandalosa separación. "Ellas saben", deslizó Screpante amagando con ventilar trapos oscuros de "El Pocho".

Al aire de Socios del Espectáculos (El Trece), la mujer que Lavezzi echó del departamento que compartían -y que siguió ocupando durante tres años- en Vicente López, habló sobre la situación en la que se encuentra el juicio por división de bienes con "El Pocho" y reveló: "Uy eso está viéndose en la Justicia. Estamos en Argentina...(...) Estamos en la etapa de pruebas así que falta un rato".

"¿Hablás con él?", le preguntó el cronista del magazine de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "No", fue la tajante respuesta de Screpante, que además contó que si bien no se bloquearon de Whatsapp e Instagram, todas sus comunicaciones son a través de abogados ya que no se siguen en redes sociales ni en canales de mensajería virtual. "Esta historia la sabemos todos. No voy a hablar de algo del pasado, ya está, ya fue", aseguró dando por desterrado cualquier registro de afecto hacia el deportista.

El costado oculto de "El Pocho" Lavezzi salió a la luz

Cuando el periodista le consultó cómo reaccionaría si se enterara que alguna de sus amigas intima con su ex, la mediática Yanina Screpante dio una afiladísima definición y no dudó en rematar: "No creo que alguna de mis amigas salgan con el Pocho porque ellas saben. No se van a meter". Con este broche de cierre, Screpante se retiró del móvil y se dispuso a seguir con sus plan de disfrutar el nuevo espectáculo de Fuerza Bruta, Aven.

Años atrás, las representantes legales del exjugador de la Selección Argentina, Mariana Gallego y Elena Baroni, habían visitado LAM para proporcionar detalles sobre la escandalosa causa de separación: “Recién en mayo de 2020 se la intimó (a Screpante) a que se retire debido a declaraciones que había hecho de que no iba a retirarse del lugar. Cuando ellos se separan, él siguió acompañándola económicamente durante un tiempo, había una buena relación, pero luego se quiebra. Ella inicia un juicio por 15 millones de dólares. Ella salió beneficiada de esta relación. Ella merecía un reconocimiento por su acompañamiento, Ezequiel lo vio así y por eso le dio lo que le dio”.