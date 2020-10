Oscar Ruggeri es uno de los personajes más reconocidos que conforman la mesa del programa 90 Minutos, emitido por ESPN y conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo. Si bien su trayectoria como futbolista es indiscutida, ambiente en el que se consagró campeón tanto con River y Real Madrid como así también con la Selección Argentina, cada vez que toma la palabra para abordar un asunto de política y de historia, pasa un verdadero papelón en vivo.

En esta oportunidad, el hombre que salió campeón del Mundial de México 1986 junto a Diego Maradona optó por hablar acerca de José de San Martín, prócer que -entre otros hechos- liberó a Argentina, Chile, Perú y protagonizó el cruce de la cordillera de Los Andes. Todo nació a partir de un comentario de Vignolo, pero "El Cabezón" fue el que tomó los hilos de la conversación.

Mientras cada periodista opinaba acerca del nuevo formato del torneo argentino, Ruggeri indicó: "San Martín cruzó Los Andes y lo discuten". Luego, le lanzó un fuerte reclamo al reconocido historiador Felipe Pigna, quien fue entrevistado por el programa en agosto de 2018: "El historiador me dijo que me iba a traer el libro, pero no me lo trajo. Sabe mucho la historia, pero se ve que dice las cosas y... Me dijo que me iba a traer el libro en el aire del programa. Dijo que cruzó cinco veces Los Andes".

Luego, el ex futbolista de 58 años volvió a hacer hincapié en lo que hizo San Martín por la patria y lo comparó con el contexto actual: "San Martín era un monstruo. Nosotros estamos cag... en un avión y el tipo cruzó Los Andes. Así estamos nosotros. A un pibe hoy le nombrás a San Martín y te habla de los de ahora. Mirá si se levantara ahora y viera lo que hoy hicimos con este país. 'Por qué pelee por ustedes', nos diría. Si ve cómo estamos los argentinos, se pega un tiro en el pecho".

Pese al desopilante momento, el show continuó. Vignolo retomó con el asunto del campeonato local y Ruggeri explicó en detalle qué es lo que haría San Martín si reviviera para armar el fútbol argentino: "¿Cómo no querés que San Martín se mate si estuviera viviendo? San Martín diría: 'Muchachos, el torneo es de 20 equipos y juegan todos contra todos. El que sale campeón, sale campeón. No pongan promedios porque juegan con eso. Los dos últimos se van y ascienden los dos primeros de la B'. Y después se va al cajón otra vez".

La entrevista en la que Ruggeri charló con Felipe Pigna: