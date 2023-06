Romina Manguel se la picó otra vez al programa de Mazzocco: "Escabroso"

La periodista habló del programa de Karina Mazzocco y apuntó directamente a los temas que tocan.

Una vez más, la periodista Romina Manguel apuntó contra un canal colega y, principalmente, contra una conductora de América TV. Fue muy crítica al hablar de Karina Mazzocco, quien conduce un programa conocido como "A la tarde".



En una charla rápida con otro canal, Romina Manguel no logró contenerse y lanzó una pesada crítica sobre algunos colegas, en especial cuando fue consultada por el programa "A la tarde" de América Tv. En ese sentido, cuando le preguntaron desde el programa "Socios del Espectáculo", Manguel aseguró: "Cae mal y parece que uno no puede opinar. Es gente que se ofende, mucha susceptibilidad. Creo que cada uno puede opinar del laburo del otro, si te gusta o no, yo me la banco. Es público".

La frase de Manguel fue directamente dirigida a Karina Mazzocco, quien se había ofendido por un comentario. "Dije que me parece muy escabroso, porque se meten en temas de filiaciones, herencias, testamentos, cuestiones de la vida privadísima y no termino de entenderlo". Por otro lado, en la misma comparación habló sobre otro programa de la tarde. "Es horrible como se meten con la familia, con los detalles de la vida privada. Horrible. Por otro lado ves a Vero Lozano y me encanta, con qué prolijidad, que tono encontró. Maju Lozano también", dijo.

¿Qué había dicho Mazzocco?

La discusión mediática entre ambas conductoras se había desde hace un tiempo. Anteriormente Karina Mazzoco había sostenido: "¿Por qué tomás mal esta situación. Te invito a que lo veas como que esos programas pueden ser repetidoras. Ponen nuestro material y le dan,