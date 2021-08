Romina Manguel destrozó a Milei y reveló por qué no fue a su programa en A24

El economista y candidato a diputado nacional por la Ciudad puso una serie de condiciones para asistir a programa y la conductora lo dejó en evidencia. Mirá el video.

Romina Manguel escrachó a Javier Milei al aire de A24. El economista y precandidato a diputado por La Libertad Avanza iba a asistir como invitado a su programa RM (A24) el pasado martes, pero puso una serie de condiciones que Manguel rechazó.

Milei exigía que Jairo Straccia, uno de los panelistas del programa, no estuviera presente durante la entrevista y aseguró que su pedido era porque "no eran respetuosos" a la hora de llevar invitados.

Como consecuencia, la periodista le dedicó el principio del programa al economista liberal y lo dejó en evidencia: "Milei decidió exigir una condición que no íbamos a negociar de ninguna manera, que tenía que ver con que no participara del programa Jairo Straccia". Según contó Manguel, "lo planteó de la manera Milei": de forma autoritaria y marcando cómo quería que fuese el programa.

"¿Quiénes se creen que son?", se preguntó la conductora y mostró un video archivo que retrataba la actitud irrespetuosa y autoritaria por parte del precandidato de La Libertad Avanza en su paso por la televisión. "El caradura de Javier Milei dice que nosotros no somos respetuosos cuando él es este", expresó Manguel y pasó a mostrar un recorte en el que el economista le decía a una periodista en vivo que "iba a humillarla públicamente" porque no estaba de acuerdo con sus planteos.

Para finalizar, Manguel admitió que a veces en televisión se invita a "gente inteligente" y otras, "a gente que mide", poniendo a Milei en la segunda categoría. "No se calienta, es un irrespetuoso que esgrime la falta de respeto para no venir al programa. Es un caradura".

"Es un ser humano de cuarta y un hipócrita", expresó Romina Manguel sobre Javier Milei y reconoció que cada vez que lo ve en televisión, se pregunta, "¿por qué lo invitamos?".

Por qué Milei puso condiciones para asistir al programa

Jairo Straccia recordó que años atrás había escrito una nota en Perfil en la que hacía referencia al autoritarismo de Javier Milei y de su proyecto liberal. Según el periodista, en la nota hacía referencia a la misoginia, la hipocresía y la violencia de su discurso. "Le cuestione si su combo liberal no venía con autoritarismo. Nunca me llamó y me dijo '¿de qué estás hablando?'", admitió Straccia y mostró que, pese a su actitud, le dejaría un regalo: una remera con la frase "Guien so?". "Para cuando te coma el personaje", agregó Straccia.