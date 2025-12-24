Rocío Marengo y una tremenda noticia previo a la Navidad.

Rocío Marengo transitó un 2025 más que especial, marcado a fuego por el nacimiento de su primer hijo: Isidro Fort, fruto de su relación con Eduardo Fort. Sin embargo, el embarazo transitó ciertas complicaciones, las cuales llevaron a que el recien nacido tuviera que ser internado en una sala de neonatología del Sanatorio Otamendi.

Luego de tres semanas, la mediática brindó la noticia más esperada por todos: Isidro fue dado de alta justo antes del comienzo de las fiestas, por lo que podrá pasarlas con todos sus seres queridos.

El mensaje de Rocío Marengo sobre su hijo Isidro

Mediante una historia que subió a las redes sociales, donde se podía ver al pequeño Isidro dormido junto a un peluche de elefante, Marengo escribió: "Mi amorcito, llegó el día... ¡Hoy nos vamos a casa!". A esto le siguió otra foto de ella en el ascensor, visiblemente feliz: "Gracias a todos los que acompañaron este camino con buena energía y amor. No puedo más de la emoción".

Cabe destacar que Rocío Marengo había sufrido un gran destrato en las redes sociales, algo que la llevo a redactar una extensa carta: "La gran mentira de las redes. Mostrás un video vestida que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro, te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo".

"Si quieren les muestro los coágulos y las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar. Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con Isi corrimos riesgo de vida. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, si no, no se animarían a opinar. Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor. Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza, Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa", concluyó aquella ocasión.