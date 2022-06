Rocío Marengo habló tras el escándalo de su hermano: "Voy a hablar de todo"

Rocío Marengo rechazó la propuesta de matrimonio de Eduardo Fort y Ángel de Brito reveló los motivos.

En LAM confirmaron que Rocío Marengo no se casará con su novio Eduardo Fort pese a lo que se especuló. "Me voy a encargar de todos", le aseguró la reconocida modelo a Ángel de Brito, quien se ocupó de dar la inesperada noticia tras comunicarse personalmente con Marengo.

Con idas y vueltas, Rocío Marengo y Eduardo Fort llevan casi una década en pareja, a pesar de que hicieron pública su relación hace relativamente poco. La semana pasada, Pía Shaw contó en LAM que la ansiada propuesta de pasar por el Registro Civil por parte del empresario chocolatero había llegado para la ex MasterChef Celebrity.

Cabe recordar que hace unas semanas Rocío Marengo se había mostrado muy triste al revelar que el tratamiento para embarazarse no había dado resultados. En la noche del miércoles fue Ángel de Brito quien sorprendió a todos al contar que finalmente la modelo le respondió a Eduardo Fort la propuesta de casamiento.

"Me dijo Rocío Marengo hoy que no se casa", reveló el conductor de LAM. Ante la sorpresa de todas las angelitas, y de Pía Shaw en particular, que había dado la primicia original, De Brito agregó: "Me dijo: 'Sí me propusieron casamiento pero yo no me caso'".

Pero eso no fue todo, porque Ángel de Brito explicó que Rocío Marengo estaba en Chile cerca de empezar un programa nuevo, por lo que no quería hacer notas. "Cuando me calme un poco, voy a salir a hablar de todo... uno por uno me voy a encargar de todos", advirtió la modelo a través de De Brito, en referencia no solo al rechazo del casamiento sino también a todo lo que sucedió con su hermano por la compra de una avioneta.

La fuerte publicación de Rocío Marengo en Instagram

La celebridad se expresó en sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre lo ocurrido en su vida personal. "Ay, no sé cómo contarles. ¿Cómo decirlo? Qué palabras usar... bueno, prefiero enfrentar la situación yo y contarlo por única vez. No hay bebé en camino", comenzó Marengo. Y sumó: "Les quiero agradecer a todos por el cariño, el respeto y el apoyo que me dieron desde el momento en el que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi Doc. y todo su equipo".

Marengo se expresó sobre su satisfacción al ver cuántas mujeres que no pueden ser madres de manera natural recurren a técnicas que las ayuden a concretar sus sueños. "El camino muchas veces es largo... ¡No hay que bajar los brazos! Muchas emociones", cerró la modelo.